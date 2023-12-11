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用「擦擦筆」 改支票盜近1200萬元　51歲會計文員認罪囚5年4月 (14:33)

鐘錶公司會計文員涉近8年間使用「擦擦筆」修改支票，擅自偷取公司逾1198萬元，今（11日）於高等法院承認盜竊罪。辯方求情指，被告的母親和妻子均患癌症，被告肩負養家責任，案發時入不敷支，寄望以賭博和炒股還債。法官批評被告違反誠信，考慮他辭職後另覓新工作和照顧家人，判囚5年4個月。

案情指，被告賴卓宏（現51歲）任職名為「頂好製品廠」的鐘錶製作公司，主要負責記帳工作，待供應商發貨後填寫內部發票及支票，再交予公司董事簽名作實。事發於2008年11月至2015年7月，被告獲授權使用公司的銀行支票簿，擅自將187張支票存入個人戶口，涉款逾1198萬元。

高層事後查帳發現，公司曾向兩間沒有合作的供應商轉帳。被告向公司董事承認曾盜款，並向公司還款約13萬元，隨即被解僱。在警誡下，被告承認曾經用可修改的原子筆填寫支票，待董事簽名後改回自己的名字，將支票存入個人戶口。被告案發時共盜取1198萬元，由於公司無買保險，須承受全額損失。

辯方求情指，被告的八旬母親及妻子均患癌症，兒子則患上自閉症及發展遲緩症；被告為了承擔家庭開支，一直拖欠信用卡卡數，寄望以賭博和炒股還債。

暫委法官游德康判刑指，被告的行為違反誠信，雖然他事後向公司還款，但只佔涉案款項百分之一。游官接納控方需時調查銀行帳單，導致本案延誤檢控數年，考慮被告候審承受壓力，判囚5年4個月。

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