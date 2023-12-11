大埔謀殺案　女疑犯被押至村屋重組案情　暫控謀殺明提堂 (20:11)

現場所見，疑身穿醫院病人格仔褲的女疑犯被黑布蒙頭，雙手被鎖上手銬並腰纏押犯鏈。疑犯在幾名探員押解下進入單位。另外，鑑證科人員亦到達現場，並手持攝錄器材紀錄過程。

前晚（9日）11時許，一名男子因與叔父失聯多天，遂前往寨乪村一村屋找他，惟嬸母拒絕開門，雙方發生爭執，男子報案。警方到場入屋，發現報案人的叔父在睡房，已無心跳呼吸，明顯死亡。據悉，死者與妻子及13歲兒子同住案發單位，夫婦二人經常為感情吵架，指死者時常流連酒吧，「拈花惹草」。由於二人經常吵架，上月尾已把兒子送往親友家暫住，二人並分開房間睡覺。警方經調查發現，二人數天前再次吵架，其後死者自行返房修理床架，期間跣到，妻子趁機會用床架將死者壓到，並用被鋪把死者焗死。

女子被暫控謀殺

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警方今日（十二月十一日）暫控一名五十二歲女子一項謀殺罪。

警方昨日（十二月十日）拘捕該名女子，她涉嫌與十二月九日晚上在大埔發生的一宗謀殺案有關，案中一名六十二歲男子死亡。

案件將於明日（十二月十二日）上午在粉嶺裁判法院提堂。