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大埔謀殺案　女疑犯被押至村屋重組案情　暫控謀殺明提堂 (20:11)

【20:11更新】大埔寨乪村日前發生謀殺案，一名男子前晚探望叔父時，因嬸母拒絕開門，起疑報案，揭發嬸母疑以牀板架和牀褥將對方壓斃並伴屍多天，警方以涉嫌謀殺拘捕死者妻子。今午（11日）約1時15分，大批探員到涉案村屋進行案情重組，並將女疑犯押返現場調查。有探員手持白色硬卡板作道具。警方晚上指，暫控該名女疑犯一項謀殺罪，明早（12日）粉嶺裁判法院提堂。

現場所見，疑身穿醫院病人格仔褲的女疑犯被黑布蒙頭，雙手被鎖上手銬並腰纏押犯鏈。疑犯在幾名探員押解下進入單位。另外，鑑證科人員亦到達現場，並手持攝錄器材紀錄過程。

前晚（9日）11時許，一名男子因與叔父失聯多天，遂前往寨乪村一村屋找他，惟嬸母拒絕開門，雙方發生爭執，男子報案。警方到場入屋，發現報案人的叔父在睡房，已無心跳呼吸，明顯死亡。據悉，死者與妻子及13歲兒子同住案發單位，夫婦二人經常為感情吵架，指死者時常流連酒吧，「拈花惹草」。由於二人經常吵架，上月尾已把兒子送往親友家暫住，二人並分開房間睡覺。警方經調查發現，二人數天前再次吵架，其後死者自行返房修理床架，期間跣到，妻子趁機會用床架將死者壓到，並用被鋪把死者焗死。

 

 

女子被暫控謀殺

＊＊＊＊＊＊＊

 

　　警方今日（十二月十一日）暫控一名五十二歲女子一項謀殺罪。

　　警方昨日（十二月十日）拘捕該名女子，她涉嫌與十二月九日晚上在大埔發生的一宗謀殺案有關，案中一名六十二歲男子死亡。

　　案件將於明日（十二月十二日）上午在粉嶺裁判法院提堂。

相關字詞﹕大埔 謀殺案 寨乪村 案情重組

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