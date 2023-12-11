髮型助理涉捅斃17歲男子　判囚4年3個月 死者母庭上痛罵 (13:57)

被告張斌（現年32歲）被控於2019年7月6日在元朗紅棉圍厚德樓地下外謀殺男子黃智煒（終年17歲）。辯方求情指，被告某程度上受激怒之下殺害死者，但他願意向死者家屬致歉。辯方表示，被告於案件較後階段才承認誤殺罪，對案件有悔意，冀獲接近三分之一的認罪扣減。

法官張慧玲判刑指，本案源於被告不小心踏中髮廊同事Ling的鞋子，雙方始於口角，繼而動武；死者並非Ling直接召喚「幫拖」的朋友，因朋友事忙才代為到場，不幸在糾纏期間身亡。張官表示，被告向Ling動粗之後，雙方互相指罵，Ling掌摑了被告一下；事件此階段應該完結，惟Ling拒絕接受被告的道歉，更發脾氣聯絡朋友到場，導致悲劇發生。

張官接納雙方衝突時間較短，被告帶刀並非為了報仇，Ling的友人亦曾手持伸縮棍，但強調涉案刀具鋒利，被告帶刀到場實在愚蠢。張官採納6年監禁為量刑起點，被告獲四分之一刑期扣減，加上案件拖延構成精神壓力，判囚4年3個月。

張官宣判後，死者母親罵被告「X街仔唔會有好結果」，指「死咗一個人，𠵱家仲唔洗坐啦」。在保安人員制止之下，一眾親友自行離開法庭。