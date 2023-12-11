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5人涉Telegram發布殺死支持防疫政策市民　不認罪女被告被裁定表證成立 (14:15)

4男1女涉在Telegram群組討論購買或製造具殺傷力武器、傷害支持防疫政策的市民等，因而被控串謀有意圖而傷人等罪。4男早前已認罪，女被告否認控罪，今（11日）在區院受審。控方開案陳辭指，被告是群組其中一名管理員，她咀咒所有支持防疫政策的人「最好快啲死晒佢」，亦同意要殺死該些人，包括家人。控方舉證完畢，案件表證成立，被告不自辯和不傳召證人，押後至明年1月15日裁決。

案發時16歲、現年17歲的女被告否認於2022年2月8日至2022年5月7日在香港干犯一項串謀有意圖而傷人罪。同案被告陳思諾、李浩源、黃澦羅、蔡啟棉上周認罪，還押至明年2月2日判刑。

據控方開案陳辭指，Telegram群組「寧願站著死 也不跪著生存」於2022年2月建立，有14名成員，包括4名管理員，女被告是其中之一。當同案被告抹黑防疫政策，指疫苗為「毒針」時，被告表示贊同及咀咒所有支持政策的人「最好快啲死晒佢」，亦同意要殺死支持政策的家人。

被告積極參與籌劃武裝抗爭，提出應備存武器及與成員商議如何入手武器及存放武器的位置。在商討如何「武裝革命」並購買武器的過程中，有成員提出購買電槍，被告表示對一同添購感興趣。她同年5月7日被捕，警誡下承認「呢個Telegram account 『多啦老鼠夢』係我嘅，我喺呢度留個（過）言」。

基於辯方承認所有控方案情，控方不傳召證人，法官練錦鴻裁定案件表證成立，被告不作供亦不傳召辯方證人。辯方已向法庭呈交書面結案陳辭，案件押後裁決。

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