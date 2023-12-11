區議會選舉｜港澳辦﹕選舉公平公正、熱烈有序 落實「愛國者治港」原則 (13:40)

港澳辦、中聯辦及國安公署今早（11日）分別發聲明祝賀區議會選舉成功舉行。

港澳辦祝賀區議會選舉成功舉行，表示重塑的區議會制度將為香港「由治及興」築牢制度支撐，當中包括，區議會將準確落實《基本法》規定，徹底擺脫「政治化、民粹化」紛爭泥潭；新選制完善參選人資格審查，徹底終結反中亂港分子及其背後美西方等外部勢力奪取特區管治權的圖謀，確保區議會主導權掌握在愛國者手中，及「一國兩制」方針得到全面實施。

港澳辦指，今次區選是一次公平公正、熱烈有序，推動民主優化提升，以及具振奮精神和凝聚共識的選舉。港澳辦寄語新一屆區議員，一定要勇擔使命，盡職盡責，用實實在在的行動做好愛國愛港的表率；又提出要在多方面下功夫，包括善於全面準確貫徹「一國兩制」方針、正確落實新區議會制度、在破解矛盾和問題上要擔當作為、為民眾辦實事、充分發揮好在基層接地氣的優勢、及時發現反映市民訴求、配合協助特區政府積極回應。

港澳辦聲明未提投票時選民登記冊系統故障。中聯辦聲明就提及，「在投票站電子系統發生故障、投票輪候時間延長的情況下，仍能耐心對待、積極投票，表達對區議會新選制的堅定支持、對共建美好社區和實現良政善治的期待，非常值得點讚。 」

中聯辦指，相信新一屆區議會將回歸《基本法》規定的「非政權性區域組織」定位，是增強治理效能的最後一公里；同時亦徹底把反中亂港分子排除在特區管治體系之外，貫徹「愛國者治港」原則，開啟香港特區地區治理新篇章。

中聯辦表示，今次區選為完善選舉制度後幾場選舉的「收官之作」，展現良性競爭、理性務實、富有建設性的選舉文化，認為有效推動香港走出「泛政治化」和「黑色選舉文化漩渦」。聲明指直選及間選議席每席都有競爭，參選人比拼品德、政綱及能力等，體現「君子之爭」。

國安公署的祝賀聲明就指出，選舉結果充分表明，不斷完善「一國兩制」制度體系，「有國安法治為特區民主發展重回正軌保駕護航」，指香港正走出「泛政治化泥沼」，全社會達成安定團結最大共識。

國安公署表示，是次選舉告別對抗撕裂的惡性競爭，營造出理性建設的選舉文化；又指一切干擾破壞區議會選舉和香港民主發展的企圖註定徒勞無功，無論反中亂港分子還是外部干預勢力，都無法阻擋香港特區進一步落實行政主導體制，完善治理體系等的步伐。