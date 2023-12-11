區議會選舉｜譚耀宗：區選投票率約兩成多屬合理　人數不少說明選民支持新制 (11:04)

譚耀宗今（11日）在港台《千禧年代》表示，今次區選最終有近120萬人投票，認為人數不少，說明選民都支持新制。被問到政府今次做很多宣傳工作，但今年與2015年超過43%的投票率有距離，譚耀宗就指認同當局的宣傳工作，因今次為改制後的首場區選，宣傳有助增加市民的認識，提高選舉氣氛，但難以計算宣傳所產生的效果，投票率本身亦受多種因素影響，選民可能因社會環境穩定，都是愛國者治港，覺得「無所謂啦邊個贏都好」。對於有學者指，今次區選較少年輕選民，譚就認為年長選民的投票意欲普遍較年輕選民高。他又指，不知道中央會否接受今次的投票率，但當然越多人投票越好，但要視乎實際情況，例如市民對新制的認識程度，而社會環境和諧也會減低投票意欲。

對於電子選民登記冊系統昨晚一度出現故障，譚耀宗表示，自己昨早8時投票，認為今次安排不錯，認為投票程序電子化下變得快捷，核對身份亦較準確。他又指，幸好事故發生後，選管會有後備計劃，改用人手處理，希望選管會日後汲取經驗。譚又指，候選人可自行考慮是否因系統故障而提出選舉呈請，認為故障時間對選舉結果的影響難以計算，例如選民是否會因此而不投票，或全部投給某一候選人等。