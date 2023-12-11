區議會選舉︳地區委員會界別點票完畢　一文看清當選人名單 (04:54)

區議會選舉昨日（10日）舉行，其中地區委員會界別投票時間於昨午2時半結束投票，投票率為96.92%。2532名政府委任的選民可投票，揀選176席地委會界別議員。選舉結果於凌晨1時30分起陸續出爐，以民建聯取得68席為最多、新民黨獲10席、工聯會及經民聯分別獲9及8席；8名參選地委會界別的現任區議員全部當選。
今次228名候選人當中，九成是三會成員，只有21人不屬三會；21人中，元朗區候選人、勞聯譚金蓮及工聯會梁志豪落選、參選離島區的工聯會李永富等亦落選。
翻查過去資料，有部分參選人過去曾出戰區議會選舉兩次以上，最終都是敗北而回，而他們今次轉戰地委會界別，就晉身區議會，包括有東區曾卓兒、灣仔區莫繡安、南區黃才立。
另外亦有前區議員轉戰地委界，欲透過此界別重返議會，但最終失敗，包括有灣仔區鍾嘉敏、九龍城區邵天虹、觀塘區陳俊傑。
至於地區直選的88席，部分選區至清晨仍在點算中。
，地區委員會界別各區當選人名單如下：
|姓名
|政治聯繫
|中西區
|李志恒
|中西區
|楊學明
|民建聯
|中西區
|張嘉恩
|民建聯
|中西區
|張宗
|中西區
|羅錦輝
|中西區
|趙華娟
|中西區
|胡汶軒
|中西區
|楊開永
|民建聯
|灣仔
|李文龍
|灣仔
|吳澤森
|灣仔
|林偉文
|自由黨
|灣仔
|莫繡安
|東區
|洪志傑
|民建聯
|東區
|王志鍾
|民建聯
|東區
|林永祥
|東區
|劉淑燕
|民建聯
|東區
|陳凱榮
|民建聯
|東區
|林彩英
|東區
|林永晟
|民建聯
|東區
|曾卓兒
|自由黨
|東區
|賴暖新
|東區
|郭詠健
|民建聯
|東區
|洪超群
|東區
|劉聖雪
|新民黨
|南區
|黃雨程
|新民黨
|南區
|林穎儀
|南區
|張展聰
|南區
|蕭煒忠
|民建聯
|南區
|黃才立
|民建聯
|南區
|劉毅
|民建聯
|南區
|趙式浩
|經民聯
|南區
|賴家智
|經民聯
|油尖旺
|蔡少峰
|民建聯
|油尖旺
|楊鎮華
|民建聯
|油尖旺
|孫智敏
|工聯會
|油尖旺
|陸子峯
|油尖旺
|黃建新
|經民聯
|油尖旺
|劉柏祺
|民建聯
|油尖旺
|鄧銘心
|油尖旺
|潘景和
|民建聯
|深水埗
|覃碧華
|深水埗
|龐朝輝
|經民聯
|深水埗
|張德偉
|民建聯
|深水埗
|梁秉堅
|深水埗
|黃俊雄
|深水埗
|陳麗紅
|勞聯
|深水埗
|陳龍傑
|民建聯
|深水埗
|吳婉秋
|民建聯
|九龍城
|馮務君
|九龍城
|劉婉燕
|九龍城
|黃馳
|九龍城
|陳治華
|民建聯
|九龍城
|梁婉婷
|經民聯
|九龍城
|張景勛
|九龍城
|吳奮金
|民建聯
|九龍城
|丁健華
|黃大仙
|陳英
|黃大仙
|馮健樂
|黃大仙
|莫健榮
|工聯會
|黃大仙
|袁國強
|民建聯
|黃大仙
|黎榮浩
|民建聯
|黃大仙
|雷啟蓮
|黃大仙
|李東江
|黃大仙
|陳偉坤
|觀塘
|鄭強峰
|公屋聯會
|觀塘
|李淑媛
|觀塘
|詹寶瑜
|觀塘
|吳庭鋒
|觀塘
|金堅
|觀塘
|歐陽均諾
|民建聯
|觀塘
|房逸君
|觀塘
|馮韻斯
|民建聯
|觀塘
|林峰
|觀塘
|程海欣
|工聯會
|觀塘
|張姚彬
|民建聯
|觀塘
|曾榮輝
|民建聯
|觀塘
|鄧咏駿
|觀塘
|余嘉明
|觀塘
|黃啟燊
|工聯會
|觀塘
|關堅榮
|荃灣
|陳振中
|民建聯
|荃灣
|周森明
|民建聯
|荃灣
|朱德榮
|荃灣
|曾大
|民建聯
|荃灣
|莫遠君
|荃灣
|鄭捷彬
|荃灣
|林婉濱
|荃灣
|劉松剛
|民建聯
|屯門
|鄺珉樀
|新民黨
|屯門
|陳文偉
|工聯會
|屯門
|崔景恒
|屯門
|曾憲康
|民建聯
|屯門
|程志紅
|民建聯
|屯門
|甘文鋒
|新民黨
|屯門
|謝玉玲
|屯門
|陳暹恆
|民建聯
|屯門
|葉俊遠
|民建聯
|屯門
|林的徽
|屯門
|蔡承憲
|民建聯
|屯門
|李超雄
|元朗
|湯德駿
|民建聯
|元朗
|林慧明
|元朗
|梁業鵬
|民建聯
|元朗
|馬淑燕
|民建聯
|元朗
|袁敏兒
|元朗
|文亦揚
|元朗
|林宗賢
|元朗
|黃紹聰
|元朗
|林偉明
|民建聯
|元朗
|徐偉凱
|元朗
|黃元弟
|元朗
|何曉雯
|元朗
|司徒駿軒
|民建聯
|元朗
|鄧鎔耀
|元朗
|劉桂容
|工聯會
|元朗
|李靜儀
|北區
|温和達
|北區
|劉鎮海
|民建聯
|北區
|吳耀祖
|民建聯
|北區
|侯漢碩
|民建聯
|北區
|胡景鵬
|民建聯
|北區
|曾興隆
|民建聯
|北區
|潘孝汶
|民建聯
|北區
|柯倩儀
|民建聯
|大埔
|李文傑
|民建聯
|大埔
|麥成灝
|大埔
|梅少峰
|民建聯
|大埔
|陳笑權
|大埔
|黃偉憧
|民建聯
|大埔
|陳建君
|新民黨
|大埔
|李華光
|經民聯
|大埔
|余智榮
|西貢
|陳健浚
|新民黨
|西貢
|李家良
|民建聯
|西貢
|譚竹君
|
新民黨、公民力量
|西貢
|鄭宇曦
|工聯會
|西貢
|靳彤彤
|民建聯
|西貢
|陳廣輝
|
將軍澳發展關注會
|西貢
|陳繼偉
|西貢
|李天賜
|西貢
|周家樂
|民建聯
|西貢
|張美雄
|西貢
|張展鵬
|西貢
|曾國家
|沙田
|林玉華
|沙田
|龔美姿
|民建聯
|沙田
|梁振邦
|沙田
|陳曉盈
|沙田
|羅婉珮
|沙田
|楊英瀚
|民建聯
|沙田
|郭宣彤
|沙田
|吳啟泰
|民建聯
|沙田
|梁家瑋
|
新民黨、公民力量
|沙田
|張柏源
|
新民黨、公民力量
|沙田
|莫熹雯
|民建聯
|沙田
|劉德榮
|沙田
|李貞儀
|工聯會
|沙田
|林小文
|沙田
|夏劍琨
|
新民黨、公民力量
|沙田
|羅棣萱
|葵青
|伍景華
|民建聯
|葵青
|劉興華
|經民聯
|葵青
|鄧麗玲
|民建聯
|葵青
|莫綺琪
|經民聯
|葵青
|吳任豐
|民建聯
|葵青
|李偉樂
|工聯會
|葵青
|黃淑雯
|民建聯
|葵青
|袁潤洪
|民建聯
|葵青
|黃紹焜
|民建聯
|葵青
|郭慧敏
|葵青
|林映惠
|民建聯
|葵青
|伍志華
|民建聯
|離島
|郭慧文
|民建聯
|離島
|周元谷
|離島
|羅成煥
|離島
|劉舜婷
|民建聯