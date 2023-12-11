區議會選舉︳地區委員會界別點票完畢　一文看清當選人名單 (04:54)

今次228名候選人當中，九成是三會成員，只有21人不屬三會；21人中，元朗區候選人、勞聯譚金蓮及工聯會梁志豪落選、參選離島區的工聯會李永富等亦落選。

翻查過去資料，有部分參選人過去曾出戰區議會選舉兩次以上，最終都是敗北而回，而他們今次轉戰地委會界別，就晉身區議會，包括有東區曾卓兒、灣仔區莫繡安、南區黃才立。

另外亦有前區議員轉戰地委界，欲透過此界別重返議會，但最終失敗，包括有灣仔區鍾嘉敏、九龍城區邵天虹、觀塘區陳俊傑。

至於地區直選的88席，部分選區至清晨仍在點算中。

，地區委員會界別各區當選人名單如下：