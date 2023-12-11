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區議會選舉︳地區委員會界別點票完畢　一文看清當選人名單 (04:54)

區議會選舉昨日（10日）舉行，其中地區委員會界別投票時間於昨午2時半結束投票，投票率為96.92%。2532名政府委任的選民可投票，揀選176席地委會界別議員。選舉結果於凌晨1時30分起陸續出爐，以民建聯取得68席為最多、新民黨獲10席、工聯會及經民聯分別獲9及8席；8名參選地委會界別的現任區議員全部當選。

今次228名候選人當中，九成是三會成員，只有21人不屬三會；21人中，元朗區候選人、勞聯譚金蓮及工聯會梁志豪落選、參選離島區的工聯會李永富等亦落選。

翻查過去資料，有部分參選人過去曾出戰區議會選舉兩次以上，最終都是敗北而回，而他們今次轉戰地委會界別，就晉身區議會，包括有東區曾卓兒、灣仔區莫繡安、南區黃才立。

另外亦有前區議員轉戰地委界，欲透過此界別重返議會，但最終失敗，包括有灣仔區鍾嘉敏、九龍城區邵天虹、觀塘區陳俊傑。

至於地區直選的88席，部分選區至清晨仍在點算中。

，地區委員會界別各區當選人名單如下：

  姓名 政治聯繫
中西區 李志恒  
中西區 楊學明 民建聯
中西區 張嘉恩 民建聯
中西區 張宗  
中西區 羅錦輝  
中西區 趙華娟  
中西區 胡汶軒  
中西區 楊開永 民建聯
灣仔 李文龍  
灣仔 吳澤森  
灣仔 林偉文 自由黨
灣仔 莫繡安  
東區 洪志傑 民建聯
東區 王志鍾 民建聯
東區 林永祥  
東區 劉淑燕 民建聯
東區 陳凱榮 民建聯
東區 林彩英  
東區 林永晟 民建聯
東區 曾卓兒 自由黨
東區 賴暖新  
東區 郭詠健 民建聯
東區 洪超群  
東區 劉聖雪 新民黨
南區 黃雨程 新民黨
南區 林穎儀  
南區 張展聰  
南區 蕭煒忠 民建聯
南區 黃才立 民建聯
南區 劉毅 民建聯
南區 趙式浩 經民聯
南區 賴家智 經民聯
油尖旺 蔡少峰 民建聯
油尖旺 楊鎮華 民建聯
油尖旺 孫智敏 工聯會
油尖旺 陸子峯  
油尖旺 黃建新 經民聯
油尖旺 劉柏祺 民建聯
油尖旺 鄧銘心  
油尖旺 潘景和 民建聯
深水埗 覃碧華  
深水埗 龐朝輝 經民聯
深水埗 張德偉 民建聯
深水埗 梁秉堅  
深水埗 黃俊雄  
深水埗 陳麗紅 勞聯
深水埗 陳龍傑 民建聯
深水埗 吳婉秋 民建聯
九龍城 馮務君  
九龍城 劉婉燕  
九龍城 黃馳  
九龍城 陳治華 民建聯
九龍城 梁婉婷 經民聯
九龍城 張景勛  
九龍城 吳奮金 民建聯
九龍城 丁健華  
黃大仙 陳英  
黃大仙 馮健樂  
黃大仙 莫健榮 工聯會
黃大仙 袁國強 民建聯
黃大仙 黎榮浩 民建聯
黃大仙 雷啟蓮  
黃大仙 李東江  
黃大仙 陳偉坤  
觀塘 鄭強峰 公屋聯會
觀塘 李淑媛  
觀塘 詹寶瑜  
觀塘 吳庭鋒  
觀塘 金堅  
觀塘 歐陽均諾 民建聯
觀塘 房逸君  
觀塘 馮韻斯 民建聯
觀塘 林峰  
觀塘 程海欣 工聯會
觀塘 張姚彬 民建聯
觀塘 曾榮輝 民建聯
觀塘 鄧咏駿  
觀塘 余嘉明  
觀塘 黃啟燊 工聯會
觀塘 關堅榮  
荃灣 陳振中 民建聯
荃灣 周森明 民建聯
荃灣 朱德榮  
荃灣 曾大 民建聯
荃灣 莫遠君  
荃灣 鄭捷彬  
荃灣 林婉濱  
荃灣 劉松剛 民建聯
屯門 鄺珉樀 新民黨
屯門 陳文偉 工聯會
屯門 崔景恒  
屯門 曾憲康 民建聯
屯門 程志紅 民建聯
屯門 甘文鋒 新民黨
屯門 謝玉玲  
屯門 陳暹恆 民建聯
屯門 葉俊遠 民建聯
屯門 林的徽  
屯門 蔡承憲 民建聯
屯門 李超雄  
元朗 湯德駿 民建聯
元朗 林慧明  
元朗 梁業鵬 民建聯
元朗 馬淑燕 民建聯
元朗 袁敏兒  
元朗 文亦揚  
元朗 林宗賢  
元朗 黃紹聰  
元朗 林偉明 民建聯
元朗 徐偉凱  
元朗 黃元弟  
元朗 何曉雯  
元朗 司徒駿軒 民建聯
元朗 鄧鎔耀  
元朗 劉桂容 工聯會
元朗 李靜儀  
北區 温和達  
北區 劉鎮海 民建聯
北區 吳耀祖 民建聯
北區 侯漢碩 民建聯
北區 胡景鵬 民建聯
北區 曾興隆 民建聯
北區 潘孝汶 民建聯
北區 柯倩儀 民建聯
大埔 李文傑 民建聯
大埔 麥成灝  
大埔 梅少峰 民建聯
大埔 陳笑權  
大埔 黃偉憧 民建聯
大埔 陳建君 新民黨
大埔 李華光 經民聯
大埔 余智榮  
西貢 陳健浚 新民黨
西貢 李家良 民建聯
西貢 譚竹君

新民黨、公民力量
西貢 鄭宇曦 工聯會
西貢 靳彤彤 民建聯
西貢 陳廣輝

將軍澳發展關注會
西貢 陳繼偉  
西貢 李天賜  
西貢 周家樂 民建聯
西貢 張美雄  
西貢 張展鵬  
西貢 曾國家  
沙田 林玉華  
沙田 龔美姿 民建聯
沙田 梁振邦  
沙田 陳曉盈  
沙田 羅婉珮  
沙田 楊英瀚 民建聯
沙田 郭宣彤  
沙田 吳啟泰 民建聯
沙田 梁家瑋

新民黨、公民力量
沙田 張柏源

新民黨、公民力量
沙田 莫熹雯 民建聯
沙田 劉德榮  
沙田 李貞儀 工聯會
沙田 林小文  
沙田 夏劍琨

新民黨、公民力量
沙田 羅棣萱  
葵青 伍景華 民建聯
葵青 劉興華 經民聯
葵青 鄧麗玲 民建聯
葵青 莫綺琪 經民聯
葵青 吳任豐 民建聯
葵青 李偉樂 工聯會
葵青 黃淑雯 民建聯
葵青 袁潤洪 民建聯
葵青 黃紹焜 民建聯
葵青 郭慧敏  
葵青 林映惠 民建聯
葵青 伍志華 民建聯
離島 郭慧文 民建聯
離島 周元谷  
離島 羅成煥  
離島 劉舜婷 民建聯

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