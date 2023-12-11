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區議會選舉︳李家超稱選舉成功　已要求選管會成立專組調查選民系統故障 (02:27)

2023年區議會選舉投票於午夜12時結束，各票站已開始點票。選管會主席陸啟康、政制及內地事務局長曾國衞等人於凌晨0時約15分，在新蒲崗天主教伍華中學點票站巡視，並倒出票箱中的選票，隨後開始點票程序；特首李家超其後與陸啟康等則於凌晨1時約20分在銅鑼灣皇仁書院點票站巡視，並開啟地區直選票箱及倒出選票，票站人員之後將選票分類，並點算選票。

李家超之後見傳媒時形容，選舉整體能達到原先目標，即在公平公正廉潔安全的情况下完成，認為整體上成功。對於電子選民登記冊系統故障，李家超說，非常重視及高度關注事件，已要求選管組成專責調查小組調查事件，找出問題成因，並確保同類事件不會再發生，選管會委員、資深大律師文本立將領導小組，成員包括政府資訊科技總監辦公室、選管會資訊科小組及警方網罪科，小組須在按法例規定3個月內遞交的選舉報告中匯報事件。 

李家超又說，不應因為系統故障，而抹殺及忽略選舉中市民參與度、各方參與人員投入度及選出的區議員優質程度等 ，形容今次事故是不希望見到發生的突發情况，就如天氣變化、或難以想像會發生的停電及水浸事故。他又說，選管局根據條例作出延長投票時間的決定，必然是按選舉是否公平公正作考慮，又說所有措施均適用於所有人，屬公平公正。

至於投票率，李家超稱，他亦很想知道最後整體投票率，但稱自己更關心選舉後的結果，包括選出的人士、區議會是否可創造社價值等，期望區議會有建設性，為市民做實事。 

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