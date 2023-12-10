區議會選舉︳票站電子選民登記冊故障　即改人手派票及延長投票時間 (20:31)

全港票站電子選民登記冊故障，其中位於將軍澳北仁愛田家炳小學票站，記者約7時50分左右到達票站，票站職員指出現技術故障，着市民可入內稍等或之後再折返投票。票站主任梁書欣表示，約10分鐘前發現系統故障，登記冊上的螢幕未能如常使用，「keep住loading」，又稱現正全力復修中，有約10至20人在票站內等候系統恢復。

另外，於南區官立小學票站，晚上7時50分左右，出現「電腦故障」暫無法投票；約8時，有警察到場，選民未能進票站。有票站工作人員對選民表示，「全港出現電腦故障」，暫時無法投票。

屯門山景社區會堂票站亦出現故障，有票站職員着市民先「兜個圈」先回來，有不少市民在票站外坐下等待。

有將軍澳北選民路經票站未能投票，黎先生及黎太太於與記者同時抵達票站，票站職員表示「IT冧檔」，未能讓選民投票，職員亦未能說明故障原因，及確切表示何時能修復，惟說「最快5分鐘，半個鐘亦不定」。職員有向二人表示，可於票站內等待系統修復，不過有小朋友在家，便作罷回家。

選管會正商討如何處理。