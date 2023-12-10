區議會選舉︳灣仔區5爭2四人告急　穆家駿稱無法評估選情　葉劉籲總動員支持黃守東 (19:02)

穆家駿傍晚在灣仔見記者，民建聯創黨主席曾鈺成、民建聯灣仔支部主席周潔冰到場支持。穆家駿說現時無法評估選情，希望最後數小時盡力爭取市民支持，又稱自己在投票日前已打告急牌，原因是坊間有謠傳民建聯夠票。被問在完善選舉制度後是否仍有不公平選舉情況，他說「不論什麼選舉情況下也有不同說法」，民建聯始終是大黨，「如果個個都說民建聯夠票就不會出來支持我們。」

一直未有宣布告急的獨立候選人李文偉傍晚在灣仔站A3出口外拉票，他向本報稱自己是新人，只能盡力而為，認為自己有「五分一機會」進入議會，又稱難以評估自己已有多少選票，故不能打告急牌。他說自己無理會其他政黨戰略，認為自己要做需做的事、關心社區、說好政綱，自己家族紮根灣仔70年，過去曾參與很多地區事務，例如在區內提供免費籃球和足球班，亦曾與方力申環島遊。

李文偉受訪期間，其助理多次在旁透過手勢提示發言內容，又曾截停李說話，並教他如何回應。被問外間質疑他曝光率低、形容他為「炮灰」，李無理會助手截停，「私人講少少啦」，稱自己身為獨立候選人，認為現時不論選舉陣容、市民支持度已「超出自己範圍」，感到樂觀。

自由黨宋芝齡上午則在銅鑼灣崇光百貨外造勢，表示選情嚴峻，其母親及愛犬也到場支持。另一候選人黃守東，有黨主席葉劉淑儀協助拉票。葉太指黃守東選情告急，指黃守東已在灣仔從事地區工作經超過五年，懇請選民全家總動員支持。

同區尚有爭取連任的李碧儀。她中午在灣仔港鐵站外宣布告急，獲立法會議員謝偉俊、全國人大代表陳帆和林至穎、灣仔區議會主席黃宏泰站台。