區議會選舉｜屯門西兩候選人鄧德成莊豪鋒同告急　田北辰：選舉結果反映市民如何看待新區議會 (16:25)

莊豪鋒指，今日投票氣氛較冷淡，政黨拉票的情况亦未如以往激烈，但認為屬意料之中，相信與新選舉制度、市民不熟悉新候選人等因素有關。莊豪鋒下午與實政圓桌召集人田北辰宣布告急，對於落後原因，莊豪鋒認為因是投票率未夠高，稱「我哋無鐵票，唯一勝算是投票率高。」他計劃會打電話給市民呼籲投票，亦會到附近多個公共屋邨，如大興邨、蝴蝶邨等傳統建制派票倉「洗樓」，以爭取更多票數，預計最終投票率可達逾20%。

田北辰預計今年投票率會較以往低，指有市民反映不明新區議會功能，但他認為今次結果值得關注，反映市民如何看待新的區議會。對於實政圓桌只有一名候選人，他表示希望提名過程將來有改善，只需確認為愛國者，以容納更多愛國下的政治光譜。

鄧德成與友好、立法會議員何君堯於屯門西多區拉票，鄧德成表示大幅落後其中2位候選人，但表示有預計相關情况，仍會保持信心 ，稱過往曾逆境情况下達到目標。對於今年選舉制度改變，他說存在很多不明影響因素，事後也需要檢討自己不足地方，但支持去改革。二人其中一站為馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學投票站對面馬路，位於禁止拉票區外，惟記者於票站門口仍可聽到其擴音器拉票聲音，但未見有職員阻止。

根據《選舉委員會選舉程序規例》，禁止拉票區鄰近範圍内禁止使用使用揚聲器或擴音器或進行任何活動，以致所發出的聲音在禁止拉票區内亦可聽到。被問到會否憂慮違反規例，鄧德成回應指，揚聲器方向並非朝向票站，而是向大興邨方向，指自己絕對遵守規矩。何君堯則補充，較難控制聲音影響範圍，強調未接到票站職員或市民投訴。

除莊豪鋒和鄧德成外，屯門西選區其他候選參選人還有民建聯鍾健峰和工聯會徐帆。

2023年區議會選舉候選人名單詳見：link.mingpao.com/80815.htm