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區議會選舉｜灣仔「5爭2」四人告急　現任區議員李碧儀落淚批被指夠票說法自私　宋芝齡攜犬撐場 (13:33)

區議會選舉今日（10日）舉行，灣仔選區有5人競逐2個議席，多名候選人宣布告急。爭取連任的李碧儀批評有人指她「夠票」，說法自私，更一度哽咽落淚。日前已經告急的民建聯穆家駿則稱，灣仔區投票率低於全港，會盡力動員支持者投票。

競逐連任的灣仔區議員李碧儀中午在灣仔港鐵站外宣布告急，獲立法會議員謝偉俊、全國人大代表陳帆和林至穎、灣仔區議會主席黃宏泰站台。李碧儀表示區內有傳言指她已經「夠票」，批評說法自私，認為今次選舉理應是良性競爭，比併政綱和政績。她發言一度哽咽落淚，「好多居民同我講，好擔心我輸，佢哋點算。我同佢哋講一定行到最後，贏呢一席服務佢哋」。

穆家駿中午在天后港鐵站外拉票，民建聯創黨主席曾鈺成、黨主席陳克勤、立法會議員梁熙到場支持。穆家駿早前已宣布告急，他說近日擺設街站時市民反應好，不過灣仔區投票率低於全港整體，會繼續動員支持者投票。曾鈺成稱，民建聯在灣仔區僅派一人參選，倘穆家駿落選，民建聯在18區區議會中缺少一席，對該黨地區工作是「很大缺陷」，因此民建聯上下均十分緊張，冀能守住灣仔一席。

自由黨宋芝齡上午則在銅鑼灣崇光百貨外造勢，表示選情嚴峻，其母親及愛犬也到場支持。宋稱今次競選氣氛融洽，沒有爭吵場面。自由黨主席邵家輝說，該黨在港島4名候選人的選情同樣危急。

同區其他候選人包括黃守東及李文偉。

2023年區議會選舉候選人名單詳見：link.mingpao.com/80815.htm

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