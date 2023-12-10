區議會選舉｜上水設兩鄰近邊境投票站多人拖箧投票　長居內地港人：返港投票屬使命 (13:17)

政制及內地事務局長曾國衞早上到上水站接駁巴士協助市民上車，之後又巡視兩個投票站，他說投票氣氛熾熱，「你睇都到睇到啦，非常之熱鬧」，被問到投票率估算，他指政府沒有特別估算投票率，主要仍是確保投票過程順利及鼓勵市民繼續投票。他指站內投票過程順利，秩序良好，選舉投訴數字方面沒有特別上升。

本報記者早上10時在上水站登上接駁巴士，上車前無需提供選民證明，有職員則在車站呼籲市民步行到鄰近邊境投票站，稱「行過去都可以，好近、3分鐘嘅啫」。車上有告示，指嚴禁在車廂內進行任何拉票活動。

早上10時許，兩個鄰近邊境投票站均有大批市民進場投票，不少人帶上行李箱，部分人投票後聚集一起。今屆新設打卡位，供市民拍照留念，投票後又會贈送心意卡，高峰時打卡位有近20多人排隊等候，亦有市民投票後手持心意卡直接在投票站門口拍照，懷疑違反選舉指引，投票站職員上前勸喻離開及要求不要拍照。

有市民走出投票站後尋找打卡位，呼喊：「邊度打卡㗎？」，亦有市民促同行人士盡快拍照，稱「發上群組」。有年長市民投票後隨機問站外人士「係咪走得」，該市民則反問她有否「跟隊」，指「冇帶隊就散㗎喇」。記者問排隊打卡者從何處到來，有長者叫記者「問返我哋阿頭啦」，記者追問是否組團前來，她稱「係呀係呀」，又指居住地方「都係附近啦」，被問到對於投票安排意見，她再次叫記者「問返我哋阿頭，我唔識講㗎」，但表示不知「阿頭」在哪，其後亦沒有回答記者其他問題。

市民吳先生移居上海十多年，他指自己特意從上海坐飛機回香港投票，「作為一個香港公民，係咪應該履行自己公民責任」，又形容投票是一種使命。他身上貼有「上海香港聯會」貼紙，指「聯會都有嚟」，但強調自己不是「跟聯會」，只是和數名朋友回港投票。

居內地的林女士與鄰居結伴投票，並排隊到打卡位拍照，又叫在場的拍照職員，相片要拍到「東華三院」，她表示今年安排很好，「入到嚟有車車你投票，好快！」，投票後會返回內地，被問到投票原因，她表示「支持政府」，又每次選舉均有投票，認為是公民責任。