明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

區議會選舉｜上水設兩鄰近邊境投票站多人拖箧投票　長居內地港人：返港投票屬使命 (13:17)

今日是區議會選舉投票日，政府今屆在上水設立兩個鄰近邊境投票站。有移居上海10多年的市民特意乘坐飛機回港投票，認為投票是使命，稱其聯會有組團來港投票。有居深圳的市民即日來回投票，大讚交通安排周到。

政制及內地事務局長曾國衞早上到上水站接駁巴士協助市民上車，之後又巡視兩個投票站，他說投票氣氛熾熱，「你睇都到睇到啦，非常之熱鬧」，被問到投票率估算，他指政府沒有特別估算投票率，主要仍是確保投票過程順利及鼓勵市民繼續投票。他指站內投票過程順利，秩序良好，選舉投訴數字方面沒有特別上升。

本報記者早上10時在上水站登上接駁巴士，上車前無需提供選民證明，有職員則在車站呼籲市民步行到鄰近邊境投票站，稱「行過去都可以，好近、3分鐘嘅啫」。車上有告示，指嚴禁在車廂內進行任何拉票活動。

早上10時許，兩個鄰近邊境投票站均有大批市民進場投票，不少人帶上行李箱，部分人投票後聚集一起。今屆新設打卡位，供市民拍照留念，投票後又會贈送心意卡，高峰時打卡位有近20多人排隊等候，亦有市民投票後手持心意卡直接在投票站門口拍照，懷疑違反選舉指引，投票站職員上前勸喻離開及要求不要拍照。

有市民走出投票站後尋找打卡位，呼喊：「邊度打卡㗎？」，亦有市民促同行人士盡快拍照，稱「發上群組」。有年長市民投票後隨機問站外人士「係咪走得」，該市民則反問她有否「跟隊」，指「冇帶隊就散㗎喇」。記者問排隊打卡者從何處到來，有長者叫記者「問返我哋阿頭啦」，記者追問是否組團前來，她稱「係呀係呀」，又指居住地方「都係附近啦」，被問到對於投票安排意見，她再次叫記者「問返我哋阿頭，我唔識講㗎」，但表示不知「阿頭」在哪，其後亦沒有回答記者其他問題。

市民吳先生移居上海十多年，他指自己特意從上海坐飛機回香港投票，「作為一個香港公民，係咪應該履行自己公民責任」，又形容投票是一種使命。他身上貼有「上海香港聯會」貼紙，指「聯會都有嚟」，但強調自己不是「跟聯會」，只是和數名朋友回港投票。

居內地的林女士與鄰居結伴投票，並排隊到打卡位拍照，又叫在場的拍照職員，相片要拍到「東華三院」，她表示今年安排很好，「入到嚟有車車你投票，好快！」，投票後會返回內地，被問到投票原因，她表示「支持政府」，又每次選舉均有投票，認為是公民責任。

相關字詞﹕編輯推介 區議會選舉 邊境投票站

上 / 下一篇新聞