區議會選舉｜禁拉票區變細　陸啟康：安排合理　稱今次選舉活動在比較理性情况下進行 (13:01)

陸啟康今早巡視油尖旺區一個票站後見傳媒表示，該票站運作暢順，稍後會繼續巡視其他票站。陸強調，有信心今屆區選在公開、誠實及公平情况下進行，投票及點票都能夠順暢，並在合理時間內盡快完成點票及宣布結果。陸表示，選管會一向不會評論及預測投票率，形容自己與選管會委員文本立及石丹理為「球證」，不會評論賽程及有多少人入場，但如果「多啲人入嚟睇呢場波我哋一定會開心啲」，呼籲選民踴躍投票。陸又指，今屆區選的組成、選民基礎及投票制度與2019年區選不同，不適宜作直接比較兩次區選的累積投票率。

社署早前邀請全港所有長者中心於今天，為會員提供便利投票的措施，例如安排交通工具及人手接送有需要的長者中心會員及其照顧者往返投票站，被問及如何確保長者中心的營運團體保持中立及不影響選民，陸啟康承認，選管會無辦法監察所有選舉活動，但他強調若有任何投訴，選管會一定跟進，而根據選舉指引，如有關單位只是純粹提供車輛，途中並無提供任何利益或利誘，則容許安排交通工具的做法。

陸啟康指，截至上午10時半，最高投票率的地方選區為觀塘區、葵青區及黃大仙區，分別有7.16%、6.94%及6.62%；最高投票率的地區委員會界別則為大埔區76.4%、元朗區75.78%及南區73.44%；4個鄰近邊境投票站共有3298名選民投票。另外，截至上午10時，選管會共收到51宗選舉相關投訴，包括26宗涉及選舉廣告、5宗涉及私人及政府樓宇進行競選活動、5宗涉及使用揚聲器及電話拉票等造成滋擾等，以及5宗涉及投訴投票站及選舉人員。