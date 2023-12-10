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區議會選舉｜多名官員今早到票站投票　李家超：區議員不會背叛香港及國家利益 (11:33)

區議會選舉今（10日）舉行，多名官員早上到票站投票。特首李家超表示，完善地區治理體系後選出的區議員都是符合香港整體利益，不會背叛香港及國家利益，亦會照顧好地區利益。李相信，選出的區議員會是稱職，因當局設有區議員履職監察制度，以確保區議員的日常工作符合市民期望。

李家超與妻子林麗嬋到中區高主教書院票站投票，稱投票過程暢順、快捷和有序。李表示，區議會選舉對所有市民有切身關係，因每一位選民都住在18區其中一區，指選民都希望每天上班上學時，交通可以更方便，地區衛生可以做得更好，呼籲市民盡早投票。

政務司長陳國基早上則到火炭駿景園票站投票，被問及若投票率低於3成，官員需否問責，陳說今屆投票率沒有硬指標，指政府的宣傳工作有三個目標，包括讓市民知道今日是投票日、讓市民知道投票的重要性，以及澄清一些不正確的言論。陳又說，未有計算出「區選繽紛日」的總花費，強調政府目標並非以投票率「高幾多低幾多」作準則，而是讓市民多認識投票的重要性。陳續指，區選對市民和社會都很重要，認為政府「使少少錢係值得嘅」。

律政司長林定國於山頂一票站投票後見傳媒表示，投票是屬於每個人作出自由選擇的權利及擁有的寶貴資產，但權利及資產都需要使用，才能體現「搞好生活社區」的價值及功能。對於政制及內地事務局長曾國衞日前指，若有人將「心意卡」說成是投票證明，不排除屬軟對抗。林說，心意卡是政府想表達感謝市民關心社區的一份心意，強調「大家真係唔需要去諗太多」。

財政司長陳茂波今早到香港仔一票站投票，陳指，重塑後的區議會回歸關注地區事務的本質，為市民就地區事務向政府提供社情民意，讓政府的施政更貼近社區需要，呼籲選民抽時間投票。曾國衞今早則到太古城一票站投票，他說暫時沒有預測投票率，會不斷呼籲選民投票。

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