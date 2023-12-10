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大埔林村六旬男疑沾花惹草 妻子用被鋪將其焗死被捕 (12:17)

【12:17更新】昨晚（9日）11時許，一名男子與其叔父因早前已失聯約10日，遂前往大埔林村寨乪路一村屋找其叔父，嬸母拒絕開門。男子覺得可疑，於是報案。警方到場並進入村屋，發現報案人年約60歲的叔父在睡房內已無心跳呼吸，明顯死亡。警方以涉嫌謀殺拘捕死者妻子，正調查案發經過。死者親友今早到場了解，並在屋外進行拜祭。

據了解，死者與妻子及13歲兒子同住案發單位，夫婦二人經常為感情吵架，指死者時常流連酒吧，「沾花惹草」。由於二人經常吵家，上月尾已把兒子送往親友家暫住，二人並分開房間睡覺。警方經調查發現，二人數天前再次吵架，其後死者自行返房修理床架，期間跣到，妻子趁機會用床架將死者壓到，並用被鋪把死者焗死。法醫到現場檢驗後，相信死者已死了二至四日。現由大埔警區重案組跟進。

死者同村兄弟表示，死者曾有多段婚姻，以他所知，被捕人為他第三任太太。死者曾於英國開餐廳，其後回流返港。兩夫婦育有一名10多歲的兒子，一家三口多年前住在一幢兩層高鐵皮屋，另有兩物業放租，生活無憂。他表示死者有飲酒習慣，「餐餐兩點幾都坐喺到飲晒成支」，酒後會語無倫次，更變得粗暴，甚至動手，不時亦見警方到場，惟未知原因。他形容死者妻子性格隨和，起初不知命案發生，其後警方圍封現場，有人黑布蒙頭被帶走，方知有嚴重事故。他指約一周前曾見死者，前日曾見其妻子，「佢仲問我咁快洗地，仲未過年」。

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