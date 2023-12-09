6人涉理大暴動　其中4人裁定罪成 (17:16)

不認罪6人為24歲盧芊蓓（又名盧可文）、23歲鄺小凡、21歲柯仁龍、32歲陳俊榮、21歲吳日軒，及25歲黃文浩。

法官於判辭指，盧案發時為中大學生，當日她到理大找男友，叫對方不要留在校園當急救員。辯方呈上蘆被捕前與女同學的WhatsApp截圖，顯示盧抱怨當日打算為男友慶祝生日，但對方一意孤行前往理大，至翌日凌晨，盧抱怨男友「點解佢走到我走唔到...點解好地地一個開心嘅日子俾佢搞到咁」。法官認為有關訊息自然流暢，不似劇本，接納其說法及裁定她脫罪。

至於陳辯稱當日以急救員身份入理大，後來他被困校園。陳持有急救員證書，2019年間多次在社會事件中擔任救護員。法官強調，若急救員一心想治理暴動者，其意圖亦屬參與暴動；若急救員基於人道主義、有救無類想法到場，不屬暴動者同夥。法官接納陳屬於後者，因忙於救護工作而未能及早離開理大，並裁定他脫罪。

其餘被告均指無辜被困校園，包括為了校園飯堂的免費餐、為了經營自己的網上專頁以入理大報導事件、入理大參與和平靜坐，及為了功課報告找靈感和資料，但遭法官一一反駁，指唯一推論是各人入理大參與暴動，裁定他們罪成。