涉以54個戶口清洗3000萬黑錢　12人被捕 (15:17)

財富情報及調查科財富調查組高級督察胡銘雄表示，警方發現，在2023年1月至2023年10月，有32宗本港及海外騙案犯罪得益，轉帳至最少54個本地銀行戶口，涉及電話騙案、投資騙案、網上情緣騙案等，案中事主損失合共逾9700萬港元。警方及後鎖定一犯罪集團，指集團招攬朋友及身邊伴侶，開設個人銀行帳戶收取犯罪得益，再互相過數，亦會在短時間內到銀行提取現金，部份懷疑用作買賣虛擬貨幣掩飾資金來源。

警方昨採取代號「擊錘」及「謀攻」拘捕行動，搜查多個地點，包括兩間懷疑虛擬貨幣投資公司，檢獲約120萬現金、逾25張銀行卡、多部智能電話及電腦。警方以「串謀洗黑錢」拘捕5男6女，另以「阻差辦公」拘捕一名女子，當中6名被捕人為親屬及情侶關係。據了解，被捕的22歲男子及45歲女子相信為集團主腦，部分被捕人聲稱對資金來源不知情。被捕人士正被扣留調查，不排除更多人被捕。

警方重申，市民在沒有合理理由下借出或出售戶口，無論與借用人或購買者是否認識，一旦戶口被用作洗黑錢，就可能干犯「洗黑錢」罪，一經定罪，最高可被判監14年及罰款500萬，呼籲市民切勿因一時貪念誤墮法網。