明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉以54個戶口清洗3000萬黑錢　12人被捕 (15:17)

警方昨（8日）拘捕12人（20歲至45歲），涉嫌透過54個戶口，以大額提款及交易虛擬貨幣清洗約3000萬港元黑錢。該洗黑錢集團同時涉及32宗本地及海外騙案，案中事主合共損失9700萬港元，最大額一宗為投資騙案，男事主在交友應用程式認識騙徒後被引誘投資，轉帳240萬後對方不知所蹤。

財富情報及調查科財富調查組高級督察胡銘雄表示，警方發現，在2023年1月至2023年10月，有32宗本港及海外騙案犯罪得益，轉帳至最少54個本地銀行戶口，涉及電話騙案、投資騙案、網上情緣騙案等，案中事主損失合共逾9700萬港元。警方及後鎖定一犯罪集團，指集團招攬朋友及身邊伴侶，開設個人銀行帳戶收取犯罪得益，再互相過數，亦會在短時間內到銀行提取現金，部份懷疑用作買賣虛擬貨幣掩飾資金來源。

警方昨採取代號「擊錘」及「謀攻」拘捕行動，搜查多個地點，包括兩間懷疑虛擬貨幣投資公司，檢獲約120萬現金、逾25張銀行卡、多部智能電話及電腦。警方以「串謀洗黑錢」拘捕5男6女，另以「阻差辦公」拘捕一名女子，當中6名被捕人為親屬及情侶關係。據了解，被捕的22歲男子及45歲女子相信為集團主腦，部分被捕人聲稱對資金來源不知情。被捕人士正被扣留調查，不排除更多人被捕。

警方重申，市民在沒有合理理由下借出或出售戶口，無論與借用人或購買者是否認識，一旦戶口被用作洗黑錢，就可能干犯「洗黑錢」罪，一經定罪，最高可被判監14年及罰款500萬，呼籲市民切勿因一時貪念誤墮法網。

相關字詞﹕騙案 洗黑錢

上 / 下一篇新聞