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8個月大女嬰及7歲男童分別感染新冠及甲流後　情況嚴重 (14:54)

衛生防護中心今（9日）公布，一名8個月大女嬰及一名7歲男童分別感染新冠病毒及甲型流感後，兩人目前情況嚴重。 

該名感染新冠病毒的8個月大女嬰，於本周二（5日）起發燒、食慾不振、咳嗽和流鼻水，翌日快速測試呈陽性，到日前（7日）出現呼吸困難，被送往廣華醫院急症室；同日入院治理，其後因徵狀惡化，獲安排送往兒童深切治療部診治，臨床診斷結果為氣管炎。中心指，女嬰過往健康良好，潛伏期內沒有外遊；女嬰本身並沒有接種新冠疫苗，但其母親在懷孕前已接受初始新冠疫苗注射。 

至於另一名感染甲型流感的7歲男童，目前情況嚴重，仍然留院。他在上周六（2日）開始發燒、發冷、全身乏力、肌肉痛、流鼻水、喉嚨痛和咳嗽帶痰，他分別在周一（4日）和昨日（8日）向私家醫生求診。他昨日起因出現呼吸困難獲轉介到屯門醫院急症室，並入住兒科深切治療病房診治，臨床診斷為甲型流感併發肺炎。中心指，男童過往健康良好，並無接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內無外遊，家居接觸者現時沒有出現病徵。

衛生防護中心呼籲，盡快接種新冠及流感疫苗，特別是長者和兒童有較高風險人士。中心又指，初生嬰兒由母親獲得的新冠抗體會隨時間下降，家長應安排滿6個月大的嬰兒盡快接種新冠疫苗，以減低重症及死亡風險。

相關字詞﹕編輯推介 新冠病毒 甲型流感 衛生防護中心

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