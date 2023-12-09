培僑書院稱今年接獲千宗高才通子女來港插班申請 (13:26)

位於大圍、直資的培僑書院今早辦簡介會，聽眾不乏經輸入人才計劃的「高才家庭」，亦有來自深圳、珠海等有意循計劃來港的內地人到場。

在互聯網公司工作的家長吳小姐說，所申請的高端人才通行證計劃（高才通）今年初已批，但考慮到本港房租貴卻步來港工作，現留在深圳，盼透過講座先了解香港學制。

培僑書院總校長吳育智說，今年初本港通關後及暑假前，校方收到數以千計來自「高才孩子」的插班申請，報讀各級，「以前我們都沒聽過，沒看到過這麼一種現象，所以大家對香港教育的需求是無可否認，相信是香港教育界未來發展的方向」，料學界可略為紓收生壓力，但出生率低，要扭轉情况則不容易。

吳育智稱，這兩年來發現愈來愈多內地家長，特別關心香港教育，「很願意把孩子送來香港接受教育」。他指入學面試時，校方的一視同仁，負責的教師不問學生背景，視乎表現取錄。

吳續說，培僑書院是「香港很有傳統的愛國學校」，受內地家長歡迎，「大家除了想讓孩子來港接受國際化的教育，同時也希望保留孩子的家國情懷、中華文化底藴」。

《小學概覽》所示，培僑書院小學部每年學費31000元；《中學概覽》顯示初中生每年學費29500元，高中37200元。

主辦活動的香港高才通人才服務協會創會會長兼立法會議員尚海龍在講座上提到，協會曾邀教育局長蔡若蓮參與網上分享會，談政府如何看待高才子女在港插班，他引述蔡當時說「不會讓任何一個高才家庭的孩子，在香港不能上學、不能插班」，形容蔡為高才家庭「給出了一個重要的承諾」。