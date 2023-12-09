許樹昌料肺炎支原體感染個案仍會上升　呼籲到人多地方佩戴口罩 (13:17)

許樹昌今（9日）在商台《政經星期六》指，肺炎支原體大多出現上呼吸道病徵，例如發高燒、咳嗽、喉嚨痛疲倦及頭痛等，本港普遍患者年齡為40歲以下，而長者及免疫系統有問題人士較大機會出現嚴重併發症，例如嚴重肺炎、腦炎、影響腎功能及出現溶血性貧血等。對於内地有部分幼兒患者感染後，出現塑膠化支氣管炎，許就表示，並非肺炎支原體感染個案獨有，其他炎症及哮喘患者亦有機會出現，患者的痰液通常非常黏稠，形容其黏稠度為可塑成氣道的倒模般。他又指，肺炎支原體感染的潛伏期可長達2至3星期，呼籲患者避免上學或上班。

至於流感個案，許樹昌就指，近日流感個案有上升趨勢，今年第47周的陽性比率為3.9%，到第49周已上升至4.6%，但未觸及9.2的基準，預計天氣轉涼感染個案上升速度會更快。他指現時H3流感個案佔整體個案4分之3，估計冬季流感高峰期會以H3N2為主。新冠病毒方面，他指感染個案目前處於低位，入院數量不高，但他預計冬季很大可以出現新一波新冠感染，因距離5月上一次爆發已相隔半年，市民抗體水平有所下跌，呼籲盡早接種疫苗。