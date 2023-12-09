理大外衝突　14人分別囚9至14個月　另1人判入勞教中心 (12:58)

15名被告為何兆川（現年26歲，下同）、陳思晨（25歲）、高敬希（22歲）、陳綺敏（41歲）、王穎彤（24歲）、許巧靜（25歲）、陳東城（46歲）、鄭肇其（56歲）、施雄國（39歲）、鄭瑞琪（33歲）、蔡蒨盈（30歲）、程曉君（30歲）、鍾靜純（31歲）、江麗華（30歲）、劉頌祈（30歲）。

嚴官判刑時提及各被告求情內容，當中案發時18歲、現年22歲的高敬希，現為醫管局的配藥員，他表示有意繼續進修，冀將來成為藥劑師；案發時任地政總署丈量員的施雄國，現時轉行任職貨車司機，他育有兩名分別6歲及3歲的兒子，長子膽小依賴，幼子受白血病纏身。施後悔犯事，指妻子在他受刑時要獨力支撐家中財政及照顧兩兒，認為受罰的人反而是妻子。

嚴官表示從經驗來說，人群聚集伴來情緒高漲，不法之徒會趁機行事，所帶來的風險是不容忽視。本案起因是理大暴動，隨之伴來極高風險，法庭有責任讓社會秩序不被破壞，監禁是必須的判刑。惟案中非法集結不涉及堵塞主要幹道、為時較短，及示威者被捕時沒有激烈反抗。

嚴官以15個月作為量刑基準，就陳思晨及陳東城沒攜裝備再將量刑起點下調至12個月，各被告因被捕後有積極生活而減刑1個月。嚴官因施雄國有患白血病的幼子，他服刑後將為妻子帶來重大精神及經濟壓力，兩兒需適應生活轉變，酌情減刑3個月，另有部分被告分別因案發時僅21歲或不足21歲、審訊期間沒有浪費法庭時間，及要照顧病母，再獲減刑1個月。高則因應報告建議而判入勞教中心。