謝展寰：兩電未來5年發展計劃開支減少　料未來基本電價加幅較以往低 (11:16)

謝展寰今（9日）在港台《星期六問責》指，兩電未來的投資須獲政府批准，包括符合安全、可靠及潔淨等因素，當局會再從中挑選價格最低的發電方案。他舉例，兩電提出興建海上風力發電場作可再生能源供電，但考慮到價格，認為可有其他更相宜的選項達至減碳，包括將煤轉為天然氣，及增加內地核電供應量等。他又指，綠色低碳技術在未來10年的成本將逐漸下降，故未有將風電場納入兩電5年計劃內。 至於太陽能發電的建議，他表示太陽能板雖然便宜，但需額外建造儲電設施，以穩定供電，當中所涉及的成本亦較核電貴。他指自己並非偏心核能，當局會採用達至減碳目標、價格相宜及對市民最有利的方案。

至於明年4月1日推行的垃圾徵費，謝展寰就表示，屆時會有約2500個地點包括超級市場、便利店及管理處等，方便市民購買指定垃圾袋。他指，參考外國經驗，市民生活習慣一般要待3至5年才會改變，故政策初期的首6個月為適應期，只會對違例市民作警告和勸諭，並不會發定額罰款告票。他指，會同時做好宣傳教育，及擴大回收點，例如在每個屋苑設置智慧廚餘機；在垃圾站放置廚餘回收盒等，以方便「三無」大廈或村屋住戶減少垃圾量。