警方下周一大規模打擊行人違規過馬路　違者罰兩千元 (23:46)

警方表示，本月1日至8日已經進行首階段為期共8天有關行人安全專題的教育及宣傳行動。交通總部人員、總區道路安全組人員聯同少年警訊、耆樂警訊及交通安全隊成員，在全港多區約100個行人流量較多的地點，向行人加強教育宣傳安全過馬路行為，亦有派發紀念品。交通總部亦會為交通燈控制器進行美化工程，貼上帶有吉祥物「熊Sir」的宣傳畫貼，提醒駕駛者及行人注意道路安全，以減低交通意外發生。

第二階段將於本月11日展開，警方將以不定時、不同形式的執法行動，包括調配便裝人員，票控違例行人而不作預先警告。針對行人的違例事項包括「不遵守交通燈號過馬路」、「攀越或穿過任何路邊欄杆或道路中央分隔帶進入車路」、「過馬路時疏忽地危害自身或他人安全」等。警方呼籲行人遵守交通規則，善用行人過路燈、斑馬線、行人隧道或天橋。行人切勿「攝車隙」及胡亂橫過馬路，一經定罪，可被罰款2000元。

根據警方數字，今年首10個月共有85宗致命交通意外數字，其中共有56名行人死亡。死者當中，35人為65歲或以上的長者，佔整體行人死亡人數63%。