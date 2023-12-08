警拘66人涉騙款7100萬　六旬翁墮網戀騙案失1400萬 (19:41)

旺角警區科技及財富罪案隊案件主管高級督察劉嘉晉表示，旺角警區刑事部在11月27日至12月8日展開第五浪「熱火」行動，拘捕51男15女（16至76歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「盜竊」及「洗黑錢」等罪，大部份為傀儡戶口持有人，受金錢引誘出售銀行戶口，亦有犯罪集團主腦以及負責收取騙款的成員。被捕人士年齡介乎16至76歲，大部分為本地人，報稱職業包括無業、廚師、售貨員、清潔工、學生等。

警方在行動中偵破52宗騙案，包括11宗投資騙案、11宗網上購物騙案、6宗網上情緣騙案、6宗電話騙案、5宗求職騙案，以及13宗其他種類的騙案，事主年齡介乎20至86歲，總損失金額為7100萬港元。

警方重案組第二隊主管高級督察劉鈞豪表示，行動中亦瓦解一本地洗黑錢集團，以「串謀洗黑錢」拘捕7男4女（23至59歲），包括一名主腦及10名傀儡戶口持有人。警方在6月起調查，發現集團透過社交平台發出廣告或短訊收購銀行帳戶，共透過20個傀儡戶口帳戶清洗1500萬元。按警方提供的對話截圖所示，實體銀行帳戶價錢按銀行而定，以1500元至4500元不等，而虛擬銀行需連兩個戶口以上，報酬由1500元至2000元。

警方重申，洗黑錢是嚴重罪行，最高可被判監14年及罰款500萬，呼籲市民切勿為數千元出售銀行帳戶及處理來歷不明金錢，否則有機會干犯洗黑錢罪。