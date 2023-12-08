食安中心中式粥品調查 豬膶粥平均鈉含量最高 (18:29)

中心早前從中式食肆、快餐店和粥品店收集共174個較常食用非預先包裝中式粥品樣本，送交食物研究化驗所分析鈉含量，包括12款有配料中式粥共117個樣本，及個別可供消費者選擇的白粥底共24個樣本和有味粥底共33個樣本。

分析結果顯示，所有有配料粥品樣本的平均鈉含量為每100克270毫克，鈉含量介乎每100克33毫克至460毫克。平均鈉含量最高的幾款粥品為豬膶粥（每100克含330毫克鈉）、雞粥（每100克含300毫克鈉）、及第粥（每100克含290毫克鈉）和皮蛋瘦肉粥（每100克含290毫克鈉）。

以蔬菜為主要配料的粥品方面，粟米粥平均鈉含量為每100克180毫克，南瓜粥則平均鈉含量為每100克220毫克，在各款有配料中式粥中平均鈉含量屬較低。在10款非以蔬菜為配料的中式粥中，魚片粥或魚腩粥的平均鈉含量最低，為每100克含220毫克鈉。

研究發現，不同食肆出售的同款粥品鈉含量差別頗大，反映業界可改良製作方法及轉變配料，以降低粥品鈉含量。白粥底的鈉含量遠低於有味粥底，顯示在烹煮有配料粥品時選用白粥而非有味粥作為粥底可減少進食粥品所攝取的鈉。

中心發言人表示，鈉攝取量過高與高血壓有密切關係，而高血壓是導致心血管疾病和中風等非傳染病的風險因素，世衞建議成年人每日的鹽攝取量應少於五克、即2000毫克鈉。