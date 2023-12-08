政府倡准物理及職業治療免轉介 盧寵茂：將按指定疾病制定臨牀指引 涵蓋常見、退化性疾病 (17:58)

立法會衛生事務委員會今日討論修例內容，席間大多關注免轉介具體執行細節，多名議員質疑政府方案與物理治療轉介制度工作小組建議迥異，亦與海外做法不同，其中林素蔚質疑政府方案「換湯不換藥」，鄧家彪則關注方案是基於行業共識，抑或由當局聽取各方意見後自行制定。

盧寵茂回應稱，當局有收集跨專業不同意見，包括尊重物理治療業界提出的訴求，且已盡量放寬，亦有參考外國做法，但「絕對不是抄外國」，當局最終參考輔助醫療業管理局提交報告提出修例。

醫衛界林哲玄關注，當局擬制定的臨牀指引會否涵蓋傷患及病徵。盧回應稱臨牀指引將適用於常見、退化性及不會急性轉變的疾病，相反病徵或痛症可牽涉不同範疇，舉例稱背痛原因可以非常嚴重和危急，例如胸腹主動脈夾層血管破損、胰臟癌等首個病徵便是背痛，故「不能單單一個痛字，便說所有痛症可以直接向物理治療師尋求治療」，以免延誤診斷。

盧說地區康健中心將是主要聯絡點，讓會員查詢哪些健康狀况符合上述臨牀指引，再建議會員尋求物理治療，與醫管局內部按診斷轉介病人物理治療概念相近。他亦提到，公營醫療界別有既定運作模式，修例條文會訂明免轉介安排不適用於醫管局、政府部門及中醫醫院。

被問政府日後會否檢討免轉介安排，盧稱會適時安排，當局不會訂立檢討期限，但稱免轉介配合當局推動基層醫療發展，相信約一至兩年後會作檢討。