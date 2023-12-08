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醫管局將增103張病牀應對冬季服務高峰　普通科門診設額外5%至10%服務名額 (17:07)

本港踏入撤銷「口罩令」首個冬季，醫管局總行政經理李立業指，預計有機會隨後出現季節性流感，並與新冠病毒同時傳播，2023/24年度向各聯網分配逾8.9億撥款，並計劃增加103張新病牀；服務高峰期間，為普通科門診診所提供5至10%額外服務名額、18間普通科門診亦會在聖誕及農曆新年長假期期間加強服務。

李立業表示，近期兒科病牀整體入住率偏高，平均每日入院人數超過200人，兒科病房入住率達97%，若出現病牀供不應求情况，將考慮加開病牀或由兒童醫院協助。

東區尤德夫人那打素醫院兒童及青少年科部門主管李國彪說，社會復常後，兒科的入住率持續高企，不過強調目前仍能應付入院人數，形容兒童呼吸道感染情况「百花齊放」，多重病毒感染的個案令人擔憂；又呼籲家長安排子女接種流感及新冠疫苗。

被問到現時內地正值流感高峰期，會否針對跨境傳播風險採取措施，李立業表示，未有任何證據顯示有新病毒來港，且現時香港與內地交往密切，認為無法避免其他上呼吸道病毒感染，強調宗旨是做好準備及監測，為感染者提供適切治療。

瑪嘉烈醫院內科及老人科副部門主管楊耀昌表示，近日新冠活躍程度保持平穩，而目前本港流感的活躍程度維持低水平，陽性百分比為4.52%，低於9.21%的基線水平。

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