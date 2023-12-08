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5男涉販毒被捕　警方檢過百公斤氯胺酮 (15:35)

警方打擊販毒活動，周三至周四（6至7日）拘捕5名男女，年齡介乎24歲到66歲。行動中，警方檢獲109.5公斤懷疑氯胺酮，市值5400萬元。

警方毒品調查科行動組警司譚威信表示，警方在12月6日晚上9時，在鯉魚門屋苑內截查一名可疑男子，在其身上及所住的公屋單位分別搜出1.3公斤及18.7公斤懷疑氯胺酮，警員遂以販運危險藥物罪拘捕該名男子及同住的兩名本地女子，據悉為男子的母親及妻子。

警方經調查後，翌日在葵涌一酒店拘捕一名34歲本地男子，以及與其同住、持雙程證的內地女子，據悉兩人為情侶關係。警方相信34歲男子為販毒集團骨幹成員，負責將20公斤氯胺酮交予在鯉魚門被捕的男子。警方在酒店內檢獲毒品吸食工具及發現吸毒痕跡。警方其後搜查該集團在石蔭路一個私人樓宇的毒品儲存倉，起出總共89.5公斤的懷疑氯胺酮。5名被捕男女中，兩名本地女子獲准保釋，其餘3人正被扣留調查，其中兩名被捕男子將被暫控販運危險藥物罪，明早在觀塘裁判法院提堂。

譚威信表示，販毒集團將架構多層分拆，且利用公屋、舊式私人樓宇，不停轉換毒品儲存倉或中轉倉，增加追查難度，但警方今次「全鏈條式」打擊集團上下游成員。另外，行動檢獲的懷疑氯胺酮以袋裝儲存，據悉最大一袋約重9公斤，譚稱，已成功阻截左大批氯胺酮流入本地市場，濫用氯胺酮會對腦細胞產生不良影響，引起上腹痛、泌尿系統等問題，警方會繼續嚴厲執法，打擊無恥毒販。

警方呼籲，酒店業界、物業管理公司及業主如留意到有人常短期租用單位、頻繁轉換房間，又或者發現經常有陌生人進出單位，有所懷疑，可致電警方毒品舉報熱線25271234。警方重申，販毒屬非常嚴重刑事罪行，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。

相關字詞﹕販毒

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