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涉私了咬甩襲擊趙家賢耳朵男子　品格證人讚被告富正義感 (13:29)

2019年11月太古城傷人案中，涉案無業漢陳真在襲擊他人後疑遭群眾「私了」。3男被指參與「私了」，均不認罪受審。案件今日（8日）於區院續審，辯方就任職律師樓文員的男被告，傳召兩名辯方品格證人，其中一人是天主教寶血會修女鄭瑞薇，鄭指被告當日事發前曾參與由她主持的「人格成長及靈修」課程，讚揚被告富正義感；控方質疑鄭沒有在場目擊事發經過，鄭同意她沒有在場。案件押後至下周一待該名被告自辯。

3名被告為律師樓文員高縫(61歲)、學生徐俊傑(20歲)及無業鍾志宏(36歲)，昨日被裁定面對的暴動及有意圖而傷人罪有表證成立。高打算自辯，其餘兩人早前透露不會自辯。

被告高縫原定今日開始自辯。被告徐俊傑的法律代表甫開庭，表示需時向徐索取進一步指示，當中可能涉及就高的案情提出問題，故要求法庭將高的自辯押後至下周一才開始，並改為先傳召兩名辯方品格證人作供。法官批准其要求。

其後代表高縫的大律師分別傳召了兩名證人，高的友人袁淑卿供稱，2019年11月3日下午2時至接近3時，被告應邀出席了袁的母親的喪禮；修女鄭瑞薇則指，當日下午3時至5時，被告參與由她主持的靈修課程，其後駕車送鄭返回她位於跑馬地的住宅。兩人稱讚高富正義感，鄭亦指高為人斯文有禮，敬重神職人員；在控方盤問下，兩人均同意沒有在場目擊事發經過。

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