石棺藏屍案謀殺罪成被告上訴被駁回　官指他具領導角色 (13:23)

上訴人曾祥欣（案發時27歲）與劉錫豪及張善恒，被控於2016年3月4日謀害28歲男子張萬里，並將屍體封於灌滿混凝土的木箱內。曾祥欣謀殺罪成，他曾就定罪在上訴庭申請上訴許可，但2021年被拒絕。上訴方爭議上訴庭無援引部分涉及其餘兩名被告的供辭謄本，因此再向終審庭申請上訴。

據原審時有關殺人過程的證供，上訴人向事主注射酒精、劉以「哥羅芳」掩事主臉，張從後箍住事主。上訴人接受盤問時曾表示知道施用二氯甲烷或注射酒精會導致人失去知覺甚至死亡，但法庭未能肯定他是在聽取醫生的供辭、2016年2月購買物品時，抑或殺人當天才知悉。

陪審團退庭商議時曾向原審法官問及上訴人何時知悉哥羅芳的效用，當時法官回應稱上訴人似乎2月已知情，未有予陪審團充分考慮其他可能，此部分的證據對上訴人是否有意圖殺害死者有重要性，亦未在上訴庭釐清。答辯方早前已呈交書面陳辭，庭上無進一步補充。