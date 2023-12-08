區議會選舉︳曾國衞：投票率低不代表市民不支持選舉　對派心意卡過度猜想屬不必要 (10:24)

曾國衞形容，政府宣傳工作規模舖天蓋地、空前地大，希望讓市民了解政府完善地區治理體系，是為了提升地區治理效能，讓市民可安居樂業，期望可讓市民方方面面地感受到政府用意及誠意，故採用很多新意念及新做法。他又認為選舉氣氛濃厚，提到各區都有選舉宣傳品，候選人在街上拉票不會再有以往嘩眾取寵的做法，稱是「君子之爭」。

另外，政府將向完成投票的選民派發心意卡，他稱做法是希望感謝市民支持，有如聖誕卡及賀年卡，均是為了表達心意及誠意，稱社會上一些過度猜想或過度閱讀沒有必要。對於有意見憂慮公務員須以此證明有否投票，曾國衞說，每張心意卡一式一樣，「又冇咩記號，又冇咩編號，睇唔到可以點樣做為一個憑證。」

社署將向長者中心提供便利投票的措施，包括安排交通工具及人手接送往返投票站。被問到當局會否設監察機制，確保有關長者中心不會有利益衝突或藉此拉票，曾國衞強調，政府有清晰的選舉指引，列明相關服務應如何安排，會將與選舉事務及社署提醒長者中心，須嚴格遵守相關規定。