警拘兩人涉以偽鈔騙400萬虛擬貨幣 (20:04)

旺角警區刑事調查隊第10隊主管麥世豪表示，一名從事加密貨幣交易的40歲商人昨報案，指早前透過社交平台，接觸到自稱是加密貨幣找換店負責人，對方稱可為事主套現泰達幣。事主昨到旺角聯合廣場一店舖進行交易，店舖男店員向事主展示4疊以保鮮紙包好的1000元紙幣，事主及後將價值約400萬港幣的泰達幣轉至對方提供加密貨幣錢包，惟店員其後以不同藉口推塘，包括收不到負責人指示，拒絕交出現金。

警方到場調查後，發現該4疊1000元紙幣中，只有首尾兩張為真鈔，其餘為印有「練功卷」字眼的懷疑偽鈔，共檢獲4000張懷疑偽鈔、8張一千元港幣真鈔及一部點鈔機。警方昨以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「管有偽製紙幣」拘捕27歲男店員，他報稱無業，今日再以「以欺騙手段取得財產」，在深水埗拘捕租用店舖的37歲女子，女子報稱時裝售貨員。兩人現被扣留調查，不排除更多人被捕。

警方初步調查得知，該加密貨幣找換店在港並無公司註冊或商業登記，涉事舖位在兩周前開始租用，正調查有否其他受害人。

據悉，涉事店舖「星鏈Crypto」位置聯合廣場，11月7日與業主簽約，11月15日起租，月租8700元，租用期為一年，舖位面積約40呎，門口掛有招牌，店內有一個櫃位，櫃位內有一部點鈔機，檢獲偽製紙幣印刷清晰，但無防偽特徵，紙質亦無真鈔應有的凹凸手感。據了解，今次事主在2020年年初開始投資加密貨幣，曾開設加密貨幣找換店，亦有相熟找換店，惟因急於套現，遂在社交平台尋找找換店，案中以幣安平台交易，警方正追蹤涉案加密貨幣的流向及涉案加密貨幣錢包，亦會調查與事主在社交平台聯絡的騙徒，暫無證據顯示案件涉及犯罪集團。

警方呼籲，市民交易加密貨幣時，切勿掉以輕心，應選用口碑良好的找換店，如涉及大量現金，亦要仔細檢查鈔票防偽特徵，包括動感光亮圖案及凹凸手感，如果懷疑可致電警方防騙易熱線18222查詢。