3男涉7宗信用卡盜竊案被捕　簽賬近57萬元 (18:49)

今年11月至12月期間，港島總區共接獲7宗分別發生於西區、中區、灣仔區及東區的信用卡被盜案，報案人表示遺失信用卡兼發現被盜用。警方調查發現7宗案件懷疑與同一個3人盜竊團伙有關，團伙通常選擇於人流眾多的地方犯案，例如餐廳或中式酒樓，先由其中一人靠近事主，在無人看管的外套或手袋偷走銀包或信用卡，再由另一人用偷取得來的信用卡到附近海味店或珠寶店購物。事主通常收到銀行交易通知短訊，才發現信用卡被盜。涉案每宗簽賬約9至24萬元，共涉款約57萬元。

警方昨日分別於中區及旺角區拘捕3名涉案男子，並於其中一名被捕人身上搜出一個價值港幣11萬元的名牌手袋，以及一個懷疑偷來的銀包及信用卡等。3名被捕男子年齡介乎54至63歲，其中兩名是本地人，另一人持雙程證。他們將被落案起訴「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪。

警方發現，其中一次被捕人曾到中環一間珠寶店嘗試購物，職員發現可疑，要求被捕人出示身分證明文件。警方讚揚該職員機警，並呼籲商戶若發現可疑人士以信用卡購買貴價商品，不防盡職查問。