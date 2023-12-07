地產商子販毒囚16年出獄再涉藏毒　官：案底差劣判囚22個月 (17:19)

被告鄒漢光（65歲、報稱商人）被控於2021年4月13日在尖沙咀棉登徑5號外非法販運3.74克晶狀固體，內含2.46克可卡因及內含0.22克氯胺酮的0.26克固體。他另被控同日在私家車內非法販運5支含冰毒的液體。辯方求情稱涉案毒品份量不多，全數為被告自用，被告已還押14個月，報告不建議他入戒毒所，法庭可考慮非監禁式刑罰，以免被告服刑時間過長。

暫委法官黃崇厚判刑時引述報告指，被告從事家族地產生意，收入來自公司顧問費和分紅，他獲釋後接受監管其間犯上本案，過往刑事定罪紀錄差劣、有毒癮。他1975年至1983年先後干犯經營賭博場所、傷人、盜竊和搶劫，2004年因管有危險藥物判監18個月，4年後首次販毒罪成囚4年半，至2010年他再因販毒罪判囚16年，其案底構成加刑因素。

案情顯示，被告當晚約9時下車後從假裝從車尾箱取東西，軍裝警員巡邏時見被告可疑遂截停他，並從他身上找到18包毒品和在私家車上搜出5支「冰水」。被告警誡下稱毒品「自己食」，求警員「畀次機會」。