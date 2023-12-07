寧德時代香港設國際總部及研發中心　料投資十多億元 (17:14)

創新科技及工業局長孫東在致辭表示，對引進寧德時代落戶香港感到「激動、興奮」，形容「古有劉備請諸葛亮『三顧茅廬』」，特區政府「也得這麼做」，先由特首李家超會見曾毓群的高層團隊，支持對方在港發展；陳茂波今年上月年專程到內地拜訪寧德時代高層；到最近受李家超及陳茂波委託，孫東與寧德時代談論落地細節，孫稱做法是「三顧茅廬」。

曾毓群表示，作為港區政協委員，一直留意香港發展，指香港是國際著名的商業樞紐，擁有一流的商業環境、寬鬆的流通機制，尤其是知識產權保護體制，認為這是香港的獨特優勢。曾毓群指，寧德時代目前擁有1.8萬多名研發人員、擁有超過2.2萬項專利，每年新增的專利在7000至8000件以上。

曾毓群指，要做好在香港的研究中心做好，產出專利產品，透過「專利運營」模式，授權予不同汽車企業使用其產品及提供服務，產生收益，在地緣政治複雜的情況下，是一個好的模式。另外，寧德時代亦會在香港建立國際總部，利用香港信息自由及人才，「把寧德時代全球其他地方的事業中發展狀大」。