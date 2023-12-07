明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

寧德時代香港設國際總部及研發中心　料投資十多億元 (17:14)

政府正致力引進龍頭企業來港，科技園公司今午（7日）與電動車電池供應商寧德時代簽署合作備忘錄，寧德時代將在港設立國際總部，並在香港科學園成立科技創新研發中心。財政司長陳茂波指，寧德時代將在港投資十多億元、並計劃招聘500人以上的團隊。寧德時代董事長兼總經理曾毓群表示，本港有完善知識產權保護體制，有利促進「專利運營」模式，以專利產生利潤。

創新科技及工業局長孫東在致辭表示，對引進寧德時代落戶香港感到「激動、興奮」，形容「古有劉備請諸葛亮『三顧茅廬』」，特區政府「也得這麼做」，先由特首李家超會見曾毓群的高層團隊，支持對方在港發展；陳茂波今年上月年專程到內地拜訪寧德時代高層；到最近受李家超及陳茂波委託，孫東與寧德時代談論落地細節，孫稱做法是「三顧茅廬」。

曾毓群表示，作為港區政協委員，一直留意香港發展，指香港是國際著名的商業樞紐，擁有一流的商業環境、寬鬆的流通機制，尤其是知識產權保護體制，認為這是香港的獨特優勢。曾毓群指，寧德時代目前擁有1.8萬多名研發人員、擁有超過2.2萬項專利，每年新增的專利在7000至8000件以上。

曾毓群指，要做好在香港的研究中心做好，產出專利產品，透過「專利運營」模式，授權予不同汽車企業使用其產品及提供服務，產生收益，在地緣政治複雜的情況下，是一個好的模式。另外，寧德時代亦會在香港建立國際總部，利用香港信息自由及人才，「把寧德時代全球其他地方的事業中發展狀大」。

相關字詞﹕寧德時代 引進企業 龍頭企業 電動車電池 創新科技及工業局 引進重點企業辦公室

上 / 下一篇新聞