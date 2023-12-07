消防搗破青衣屯門5個非法加油站　拘捕5男 (16:38)

消防經過多個月情報分析及調查，昨日及今日（7日）於青衣青尚路、青尚里、屯門康寶路、楊青路一帶合共搗破5個非法加油站，上述加油站位置偏遠，其中青衣的加油站是通往公衆貨物裝卸區的必經之路，有大量貨車途經；屯門的加油站則遠離民居。消防人員發現，非法加油站為逃避人員執法行動，會不時轉換位置、改變營運時間、用私家車在外圍放售非法燃油、甚至尾隨陌生車輛避開「放蛇」，上述手法均增加消防調查難度。

行動中，執法人員拘捕5名男子，年約4、50歲，涉嫌違反危險品條例、危險品管制規例、消除火警危險規例等。消防又安排即場驗車，發現3輛危險品車輛違反消防安全規定。消防強調經營非法加油活動違法，過往已有人被判監禁，呼籲市民切勿以身試法。而且非法加油站沒有合適的消防設備，一旦發生火警後果不堪設想。

助理消防區長黃惠文表示，過去一年，消防進行近60次打擊非法加油行動，檢控超過200宗相關案件，有人涉嫌經營非法加油活動被判監禁，2022年全年充公38萬公升非法燃油。至於今年消防已檢獲超過50萬公升非法燃油，市值超過1000萬元。