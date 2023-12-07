明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

消防搗破青衣屯門5個非法加油站　拘捕5男 (16:38)

消防處、警務處及海關昨（6日）起一連兩日展開跨部門打擊非法加油行動，於青衣及屯門搗破5個非法加油站，共檢獲超過2.5萬公升柴油、3部油缸車以及大批入油工具，市值超過56萬元，並拘捕5男。消防表示涉案非法加油站已營運數年，過去曾經檢控相關人士，但非法加油站又死灰復燃。

消防經過多個月情報分析及調查，昨日及今日（7日）於青衣青尚路、青尚里、屯門康寶路、楊青路一帶合共搗破5個非法加油站，上述加油站位置偏遠，其中青衣的加油站是通往公衆貨物裝卸區的必經之路，有大量貨車途經；屯門的加油站則遠離民居。消防人員發現，非法加油站為逃避人員執法行動，會不時轉換位置、改變營運時間、用私家車在外圍放售非法燃油、甚至尾隨陌生車輛避開「放蛇」，上述手法均增加消防調查難度。

行動中，執法人員拘捕5名男子，年約4、50歲，涉嫌違反危險品條例、危險品管制規例、消除火警危險規例等。消防又安排即場驗車，發現3輛危險品車輛違反消防安全規定。消防強調經營非法加油活動違法，過往已有人被判監禁，呼籲市民切勿以身試法。而且非法加油站沒有合適的消防設備，一旦發生火警後果不堪設想。

助理消防區長黃惠文表示，過去一年，消防進行近60次打擊非法加油行動，檢控超過200宗相關案件，有人涉嫌經營非法加油活動被判監禁，2022年全年充公38萬公升非法燃油。至於今年消防已檢獲超過50萬公升非法燃油，市值超過1000萬元。

相關字詞﹕非法加油

上 / 下一篇新聞