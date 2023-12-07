3男涉襲擊咬甩趙家賢耳朵無業漢　事主曾高呼「光復台灣」否認「撩交嗌」 (14:47)

3名被告為文員高縫(61歲)、學生徐俊傑(20歲)及無業鍾志宏(36歲)。因太古城傷人案服刑及等待上訴刑期的陳真（現年53歲）今日續作供，他被問當日有否襲擊途人，陳表示「不知道，我看片段後才知」，陳同意現場遺下的一把生果刀是屬於他，但又稱「不知道用刀傷人」。

代表高縫的大律師質疑陳「講大話」，陳回答「我心裡認為律師職業好高尚，專門幫助弱者，不會違背良心，幫兇手欺負弱者」。暫委法官高偉雄打斷並提醒陳，只需回答同意或不同意。陳表示，他入院後看新聞才知發生了他傷人一事。

辯方向陳播放現場片段，指出陳倒地後捉緊一名男子的頭部，另一名黑衣男子為了讓陳鬆手才用腳踢陳，陳指只從片段看到該黑衣男踢他；辯方又指，其後該黑衣男試圖阻擋其他人襲擊陳，陳則指「有些事看前要看後，有些事看後要看前，不能扭曲事實」。

代表鍾的大律師指，陳先後於2019年11月及去年5月，與警方錄取兩份口供。第一份口供指陳當時聽到有人喊「滾回去」，他才回頭；第二份口供指，陳看見逾20至30名示威者聚集，他無留意對方有否叫喊口號，但因貪玩才說「光復台灣」。陳被質疑其行為如同「撩交嗌」，陳對此否認。