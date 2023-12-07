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防癌會調查：癌症患者見醫生時間不足　4成人自行採用網上建議後不適 (14:16)

香港防癌會調查發現，癌症患者及照顧者會見醫生時間不足，無法向醫生諮詢關注事項，轉到網上尋找癌症相關資訊，但有8成受訪者未能判斷網上資訊的真確性，另有近4成採用網上提供的建議後感到不適。該會癌症教育小組委員會主席林嘉安認為，網上資訊多至「一世都睇唔晒」，提醒市民尋找網上資訊時應提高警覺及先諮詢醫護人員意見，親友在轉發資訊前亦應核實資訊真偽，以免「好心做壞事」。

該會於今年9月6日至11月11日進行「癌患及照顧者健康素養調查」，訪問了合共236名癌症患者及照顧者。調查顯示，受訪者每次見公立醫院腫瘤科醫生時間平均為13分鐘；私家醫院平均為24分鐘。

林嘉安建議，患者及照顧者可善用政府、醫管局或認可非牟利機構提供的癌症相關資訊，見醫生前不妨記錄網上相關資訊，諮詢醫生意見。

現年64歲的傅太約2年前確診第四期肺癌，現正接受免疫治療，大部份癌細胞已纖維化。她憶述，得悉確診肺癌後曾花2至3個月時間，在網上尋找肺癌相關資訊，惟大部分資料均為醫治肺癌的醫療方案及存活率，親友亦有向她轉發大量相關資訊，後來她沒有再於網上尋找相關資訊，「唔想自尋煩惱」。她建議，癌症患者會見醫生時，不妨就曾查閱的網上資訊多詢問醫生意見。

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