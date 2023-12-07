前男警因損聲譽被革職和褫奪退休福利　申覆核遭拒　官指案件無可爭辯理據 (14:11)

判辭透露，指控涉及申請人Chan Kin Man（中譯陳健敏） 2015年在職其間與一名未成年少女性交。陳曾經申請永久終止紀律聆訊，紀律聆訊主任（下稱主任）考慮到由於沒有確實證據證明事主的兩份書面供辭屬實，且陳無機會盤問證人，因此不會對供辭給予比重，但仍有充足證據證明陳與事主發生性行為，且很大可能支付費用，判處陳嚴厲懲戒，勒令退休但他可享有全數退休福利。

陳其後提出上訴，警務處副處長（管理）認為事件嚴重和可惡，涉及未滿16歲的少女和拍攝不雅照片，陳利用事主的脆弱和不成熟，原先判罰過輕，改判陳革職並褫奪退休福利。

申請方指稱聆訊對陳不公平，控方應向法庭申請傳票確保證人出席聆訊，否則終止聆訊。法官指，此理據屬根本性誤解，聆訊傳召了替事主錄口供的警員，陳有向他盤問，主任最終基於公平性無採納事主供辭，無證供以「走後門」的形式呈上。況且陳亦可申請傳召事主作供，主任的裁決是基於陳警誡下的招認，他有充足機會指出案情和抗辯。至於副處長加重刑罰的決定則合符邏輯和一致性，無理由需司法干預。法官最終駁回申請。