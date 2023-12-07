明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

前男警因損聲譽被革職和褫奪退休福利　申覆核遭拒　官指案件無可爭辯理據 (14:11)

一名前男高級警員在紀律聆訊中被裁定1項「行為有損公務員聲譽」成立，原被判罰強制退休但可獲退休福利，他上訴後被改判革職且不享有相關福利。該警員日前入稟高院申請司法覆核，質疑聆訊並非公平審訊，加重刑罰不合理和隨意，要求推翻。高院法官高浩文考慮後今（7日）頒判辭指，本案無合理和可爭拗的理據，不見申請人無勝訴機會，駁回申請。

判辭透露，指控涉及申請人Chan Kin Man（中譯陳健敏） 2015年在職其間與一名未成年少女性交。陳曾經申請永久終止紀律聆訊，紀律聆訊主任（下稱主任）考慮到由於沒有確實證據證明事主的兩份書面供辭屬實，且陳無機會盤問證人，因此不會對供辭給予比重，但仍有充足證據證明陳與事主發生性行為，且很大可能支付費用，判處陳嚴厲懲戒，勒令退休但他可享有全數退休福利。

陳其後提出上訴，警務處副處長（管理）認為事件嚴重和可惡，涉及未滿16歲的少女和拍攝不雅照片，陳利用事主的脆弱和不成熟，原先判罰過輕，改判陳革職並褫奪退休福利。

申請方指稱聆訊對陳不公平，控方應向法庭申請傳票確保證人出席聆訊，否則終止聆訊。法官指，此理據屬根本性誤解，聆訊傳召了替事主錄口供的警員，陳有向他盤問，主任最終基於公平性無採納事主供辭，無證供以「走後門」的形式呈上。況且陳亦可申請傳召事主作供，主任的裁決是基於陳警誡下的招認，他有充足機會指出案情和抗辯。至於副處長加重刑罰的決定則合符邏輯和一致性，無理由需司法干預。法官最終駁回申請。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞