支聯會3人就拒交資料案上訴　稱實施細則是實用調查工具 (13:28)

本案是國安法實施細則的首宗刑事上訴案。鄒幸彤由囚車押送到庭，她身穿米白色外套，看來精神不俗。鄧岳君及徐漢光則繼續保釋等候上訴，鄧離開法庭時表示今天是農曆10月25日大雪，加起來便是六四35周年，冀六四死難者「早日真相大白、沉冤得雪」。

昨日律政司助理刑事檢控專員張卓勤陳辭指，上訴人應循司法覆核挑戰國安處通知書的效力，而非在審訊時才提出。代表3名上訴人的資深大律師戴啟思今回應指，通知書期限只有兩周，認為律政司主張上訴人應在兩周內提出司法覆核「令人驚訝」。上訴方強調實施細則沒有明言禁止挑戰通知書的合法性，而一般而言被告有權提出任何合理的挑戰，以保障被告之「無罪推定」權利。

上訴方續指，國安法列明危害國安案件須「及時」審理，若上訴人提司法覆核，或需要押後審訊，而司法覆核很少在兩至三個月審結，上訴人請主審裁判官處理通知書效力的問題，屬正確程序。律政司一方補充，上訴人徐漢光曾提出司法覆核。上訴方在庭上回應，當時認為審訊可以處理此議題，繼續司法覆核並不恰當，故撤回覆核，控方並無異議。