警方破高利貸集團拘22人　借8萬還16萬未還清 (13:04)

警方一連兩日展開執法行動，共拘捕22人，年齡介乎22至48歲，包括集團主腦及骨幹、傀儡戶口持有人及5名行動組成員，他們涉嫌「以過高利率放債」、「無牌放債」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」等罪，共檢獲85萬現金及價值370萬的財物，包括一架價值80萬的保時捷跑車。涉案行動組成員一般收取500至1000元的報酬進行非法收數活動。

警方新界北總區刑事部總督察戴玉麟，警方接獲有關收數的刑事案件有上升趨勢，遂展開調查，發現大部分事主經「cold call」接觸到高利貸集團，並透過電話通訊軟件提供身分證及住址證明借貸。惟集團收取的利息昂貴，部分以「星期息」計算，如借貸5000元每周需還利息1000元，即借貸額約20%，年利率高達2950%。其中有個案顯示，一名父親因疫情失業陷財困，之後向非法放債集團借款，起初貸款額為5000元，但扣除手續費，實收僅得3700元。而他每周需還800元利息直至本金清還，當事主遲交利息一分鐘，需罰款1000元；事主其後無力償還，遭人上門追債及淋紅油。警方指，該名父親累積貸款額約8萬元，但最後還款逾16萬元，仍未將債務還清。

新界北總區刑事部高級督察李家榮指，警方展開深入調查及分析，成功鎖定一個由三合會操控的非法放債集團，以及其位於荃灣區工商大廈內一個約200呎的電話中心。警方指，集團分工仔細，會聘用大量人手於中心「Cold call」，以無需審批等條件吸引急需現金周轉的人借貸，集團經了解借貸人的家庭背景等資料後，便會將款項存入他們戶口，過程不需見面及簽署文件。另外，集團會操控傀儡戶口來收還款，其後利用犯罪得益購買奢侈品自用及變賣，例如名車，名表及手袋等。而集團所利用的電話號碼及收款戶口均以傀儡人士作登記以增加執法難度。

警方呼籲市民切勿光顧非法財務公司，又提醒不要出售、借出戶口予他人使用；強調借售戶口有機會干犯洗黑錢罪行，一經定罪最高可判監14年。