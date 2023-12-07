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涉先後與14歲女童非法性交　教師消防地政6男保釋押後至明年2月 (12:35)

警方在調查手機盜竊案時發現一名14歲女童的身上有瘀傷，揭發她疑在交友程式結識數名男子及與他們發生性行為。6名涉案男子被控「與16歲以下女童非法性交」等9罪，今（7日）在西九龍裁判法院再提堂。6人暫毋須答辯，裁判官溫紹明應控方要求押後案件至明年2月1日再訊，望控方盡快索取法律意見，下次或可將指示案件轉介區院。早前其中5名被告先後向高院申請保釋獲批，餘下一人今亦獲准保釋。

被告依次為報稱教師譚兆竣（25歲）、地政主任陳家明（30歲）、工程實習生吳啟正（21歲）、消防員曹杰庭（28歲）、教師文家榮（40歲）及自僱YouTuber黃栢康（25歲）。案中唯一還押的被告文家榮今沒有律師代表，他親自申請保釋，獲准以現金10萬元保釋外出，須每天到警署報到，以及不得直接或間接接觸控方證人。

6人各被控一項「與年齡在16歲以下的女童非法性交」罪。控罪指，譚兆竣於2023年5月3日，在葵涌悅品酒店(荃灣)某房間與14歲女童X非法性交；吳啟正於5月27日在荃灣福來邨永寧樓某單位與X非法性交；黃栢康於6月2日在葵涌荃灣絲麗酒店某房間與X非法性交；陳家明、曹杰庭和文家榮被指分別於5月23日、5月29日及6月1日在葵涌旭逸酒店(荃灣)某房間與X非法性交。

另外，黃栢康被控「襲擊致造成身體傷害」罪，即於同年6月2日在荃灣絲麗酒店襲擊X。曹杰庭則另被控「與21歲以下女童作出肛交」罪，被指於5月29日在旭逸酒店（荃灣）與X肛交。至於文家榮被控於6月19日干犯「管有兒童色情物品」罪。

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