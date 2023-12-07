李卓人姨仔鄧燕梨認妨礙司法公正　官：折返單位時間緊絀但有一定思考 (12:22)

被告鄧燕梨（63歲）為前職工盟總幹事鄧燕娥的胞妹。辯方求情指，被告自幼不幸喪親，她勤奮好學考入香港大學，取得學士及碩士學位。辯方呈上求情信指她一生服務香港社會，是次初犯、沒深思熟慮，沒證據指她銷毁證物，資料不涉勾結外國勢力的罪證，辯方承認國安法罪行不輕，但本案非最嚴重。

案情指，今年3月9日，鄧燕娥涉勾結外國勢力危害國家安全罪被捕，她表示沒有其荔枝角美孚新邨寓所的鑰匙，於是想透過其律師、民主黨前主席何俊仁胞弟何俊麒，聯絡胞妹、即被告去開門讓警方搜查，她獲警方批准致電。同日，鄧燕娥被押解返回寓所，被告到場開門。

警方調查發現，被告接過律師電話後，並於搜屋之前曾兩度進入該單位，閉路電視片段顯示她在屋內逗留分別69分鐘及41分鐘。兩日後，警方拘捕被告並檢取一部手提電腦及兩部手機。

被告在警誡下說電腦和其中一部手機屬於胞胏，「我前日知道我家姐被人拉，我就下晝返咗去美孚個單位拎返」。警方在電腦和手機發現載有鄧燕娥的家庭照片及給丈夫的信件照片。被告在錄影會面除了簡介其個人背景外，對大部分提問保持緘默。