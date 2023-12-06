全港5條低地台小巴醫院路線僅一條提供服務 運輸局：其餘4條暫未預計完成維修時間 (18:36)

署理運輸及物流局局長廖振新今日書面答覆立法會議員李世榮提問時，指目前5條醫院路線中，各有一輛可供輪椅上落的低地台小巴提供服務，但目前除來往青衣碼頭及瑪嘉烈醫院的新界413號線外，其餘四條路線的低地台小巴正進行維修。本報向運流局查詢有關小巴的維修進度，局方回應指，由於維修情況涉及不同問題和營辦商，因此未能預計完成維修時間。

其他專線小巴路線方面，除今年10月起設低地台小巴服務、來往柯士甸站及香港故宮文化博物館的九龍CX1號線，運流局指另有9條專線小巴路線將陸續提供相關服務，當中包括3條目前尚未投入服務的新界線117A、117B及24號線。

局方亦表示，運輸署未有計劃全面規定專線小巴須採用低地台小巴，或每條路線最少安排一輛低地台小巴行駛；若專線小巴營辦商因經營成本上升而申請調整車費，運輸署會按個別路線的營運及財務狀況予以考慮。