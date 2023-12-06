中大職員涉瞞利益衝突詐騙罪脫　律政司上訴　官令發還重審 (18:20)

答辯人為裝修設計公司東主彭兆衡、伍宜孫書院院務主任李佩珊及行政主任石曉風。案發日子為2013至2016年，負責批核報價表的李佩珊被指隱瞞彭兆衡是其妹夫，並與石曉風提供非競爭性報價。

上訴方爭議，原審的區院法官沈小民因應報價時有文件後補、先斬後奏，推論商務組「默許」申請者不依規定行事，屬有悖常理。上訴方又指，原審法官錯誤裁定李佩珊可能未意識到妹夫名下公司，而無蓄意行為不當或欺騙；以及裁定3人無罪屬法律上犯錯。

答辯方質疑工程採購指引的重要性，指實際情况未必跟從規定。法官彭寶琴舉例稱，有鑽石加工廠為了防止鑽石遭人盜取，安排保安在員工離開時檢查袋子，假設保安檢查馬虎，是否構成不誠實的行為？答辯方認同。法官彭寶琴將商務組比喻作保安，指保安根本無權默許別人取去鑽石，反而或涉協助他人犯案；如果校方做事馬虎，並非辯護理由。

彭官關注，中大開支涉及公帑，沒證供指校方容許商務組偏離指引；另涉及利益衝突的李佩珊具一定教育水平，質疑為何她只在簽署涉事文件時忙碌，而沒意識到違規情况。上訴庭聽畢雙方陳辭後，下令案件發還重審。