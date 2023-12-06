前區議員助理認受賄助申免費場　官指判監無可避免 (17:52)

被告梁如娟（63歲）原被控13罪，今承認其中5項代理人接受利益罪以及3項欺詐罪，其餘控罪獲撤。

案情指，被告案發時任職區議員助理，職責包括協助區內團體，申請使用民政署轄下的社區會堂、社區中心及設施。根據元朗民政事務處指南，只有非牟利團體及元朗區議員辦事處有資格申請使用場地；如屬非牟利活動，使用者可轄免收費。

根據案情，一個不知名歌唱社的成員從朋友圈子知悉，被告可為團體租場演出，但他們須向被告支付500元「利是」；該歌唱社並非合資格團體，不能租用場地及豁免費用。事發於2017年4月至2018年11月，被告以「載歌載舞歌舞坊」等多個合資格團體的名義提交申請，獲准免費使用4個社區會堂和社區中心。

廉署調查發現，上述合資格團體根本不需要或不會使用場地，而被告收取歌唱社成員共2500元賄款，令歌唱社免費租用5項時段。被告亦致使歌唱社成員向民政署出示3份批准書，誘使民政署批准免費使用場地。