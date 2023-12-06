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涉利誘打機課金致欠債者假結婚　兩主腦判囚36個月　 (17:39)

入境處搗破一個跨境假結婚集團，有主腦以金錢利誘因沉迷遊戲而陷財困者參與假結婚，已安排至少128宗假結婚，涉款逾700萬港元。案件共154人被捕，包括93名本港居民及61名內地居民，其中兩名主腦今（6日）於區域法院各被判監36個月。

兩名主腦分別為70歲倪漢珠承認23項串謀欺詐，64歲麥金愛承認17項串謀欺詐，各被判監36個月。兩人屬朋友關係，因早前一宗案件而認識，惟處方不便透露案件類型。

入境處高級入境事務主任（調查行動）丘智華表示，處方透過情報收集，包括比對出入境紀錄，於2019年5月鎖定該犯罪集團，並於同年8月起展開拘捕，共拘捕78男76女，年齡25至70歲。調查顯示，集團由2007年開始運作，活躍於新界西。兩名主腦以屯門一個公共屋邨為基地，並於區內公園、網吧及餐廳發展社交網絡，透過手機網上遊戲去認識及擴大朋友圈，當中不少人因為打機成癮，頻頻「課金」導致欠債，主腦遂以金錢利誘他們參與假結婚搵快錢。

丘智華指，主腦利用網上通訊平台於本地及內地群組內發佈消息，吸引欲「搵快錢」的香港居民及有意來港定居的內地人，以「一條龍」方式安排假結婚，包括進行配對、陪伴涉案人士往返內地及香港、安排住宿、文件，以及辦理結婚手續。集團會要求參與假結婚人士熟讀對方個人資料，方便有人問起時可應對。由於集團使用私人通訊工具進行招攬，未於社交平台及報章發佈假結婚資訊，故增加執法難度。

被捕參與假結婚香港居民中，近半數在締結虛假婚姻時為18至30歲，調查發現，集團以年輕人為目標，因他們未有結婚紀錄，更容易在香港申請俗稱「寡佬紙」的無結婚記錄證明書，在內地註冊時亦容易獲信為真誠婚姻。調查所得，涉案集團至少已安排128宗假結婚，集團會收取每名內地居民5至10萬人民幣安排假結婚。另一方面，集團開價5至10萬元報酬利誘港人與內地人假結婚，但事主最終只獲得5000元至兩萬元，集團又額外以3000元至1萬元報酬誘使港人協助假配偶申請單程證及探親簽注。

除兩名集團主腦外，有12人已被裁定串謀詐騙罪名成立，分別被判監10至20個月。入境處指，調查仍在進行，不排除將會有更多人被檢控。處方指會繼續打擊假結婚行動，強調任何人士以欺詐手段取得香港居民身份，將被依法取消身份證及留港資格，涉案人士亦會被遣返原居地。

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