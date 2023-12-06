涉理大「圍魏救趙」案　6人暴動罪成囚43至51個月 (17:42)

6名被告為葉偉成(現年28歲，下同)、翁耀揚(30歲)、尹亦慷(27歲)、溫燿輝(28歲)、黃俊輝(22歲)及姚梓駿(25歲)。辯方求情指，無證據顯示各被告在案中的角色、參與暴動的時間等，他們本性純良、背景良好，受社會氣氛和朋輩影響衝動犯案。尹和溫分別從城大和港大畢業，成績優異、熱愛社會，前者曾擔任區議員助理，獲區議會主席撰寫求情信。

法官陳廣池判刑指，涉案暴動十分暴戾、有規模和有策劃，示威者可能對於進行暴力行為、盡情破壞而自我感覺良好，但最終要負上沉重後果。其中姚被搜出砂糖、麵粉、勞工手套等裝備，無實質求情理由。

法官以監禁4至4年半為量刑起點，全部人審訊時同意大部分控方案情減刑3個月，溫燿輝和姚梓駿分別因家人關愛、對事業有抱負等，以及年紀輕獲額外減刑兩個月，同囚3年7個月；翁耀揚和尹亦慷同囚3年9個月；葉偉成囚4年；姚梓駿囚4年3個月。

東九龍活動總區公眾活動調查隊總督察任雪盈指，本案213名被告中有187人暴動罪成，其中11人判入教導所，165人判囚29至64個月，其餘11人正候判。