證監會點名HongKongDAO及BitCuped疑涉虛擬資產欺詐　警方封鎖網站 (17:02)

證監會法規執行部總監鄭德嘉說，HongKongDAO及BitCuped分別於今年11月24日及11月10日被列入證監會的可疑虛擬資產交易平台警示名單。其中證監會發現HongKongDAO發行了一種名為「HKD」或「HongKongDAO」的代幣，疑透過網上渠道散布有關其業務的虛假及具誤導性的資料，包括聲稱於2022年7月向證監會申請牌照，並稱於2021年3月取得第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的牌照。

另外，證監會發現BitCuped於網站聲稱「Laura Cha」及「Nicolas Aguzin」分別擔任其主席和行政總裁，但實際上兩人分別為香港交易所主席史美倫及執行董事兼行政總裁歐冠昇，與BitCuped並無關聯。

證監會中介機構部臨時主管蔡鍾輝提醒，騙徒會利用不同社交媒體平台，包括Facebook、WhatsApp、Tinder等，亦會冒認為知名人士，聲稱是投資大師，或用俊男美女的相片，假意與受害人成為朋友，欺騙他們加入投資教室或群組，然後推薦包括虛擬資產在內的投資產品。蔡鍾輝提醒，市民要小心網上平台上的騙徒，稱內幕貼士非經常出現，投資前要小心了解產品，不要誤信有不合理的高回報。